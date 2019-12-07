Драка "слуг народа" и "мелодраматический триллер": итоги недели в Раде

/ Фото: Верховная Рада

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Предпоследняя в текущем году пленарная неделя в Верховной Раде не продемонстрировала украинским гражданам уже ставшего привычным "турборежима". Зато избиратель едва ли не впервые увидел "человеческое лицо" парламента – с драками (разумеется, из-за женщины), скандалами и "минибунтом" в монокалиции.

"Слуг" становится все меньше

Неделя началась с кадровых вопросов, решения которых рефреном прошли через все четыре пленарных дня. Во вторник "Слуга народа" провела серьезную чистку своих рядов. Из крупнейшей парламентской фракции были исключены сразу три депутата: Анна Скороход, Антон Поляков и Роман Иванисов. Скороход и Поляков лишились статуса "слуг" за нарушение партийной дисциплины – руководство фракции обвиняло их в игнорировании позиции фракции при голосовании. Решение фракции по этим двум депутатам было принято еще в средине ноября, но формализовано только сейчас.

Что касается Иванисова, то он пострадал за "ошибки молодости". В СМИ просочилась информация об имеющейся у депутата судимости (впрочем, давно закрытой) за изнасилование. В итоге в монокалиции было решено дистанцироваться от депутата.

"Отлучение" от фракции не все депутаты восприняли стоически. Так, к примеру, Анна Скороход, во первых, потребовала от руководства "Слуги народа" документы, на основании которых ее исключили. Во-вторых, пообещала подать в суд на руководителя фракции Давида Арахамию. В-третьих, анонсировала создание с Антоном Поляковым собственной группы, в которую, по ее словам, войдет часть депутатов фракции "Слуга народа".

Еще два депутата из фракции "Слуга народа" – Алексей Кучер и Александр Кубраков – лишились мандатов в связи с переходом на новую работу. Кучер, напомним, был назначен ранее главой Харьковской облгосадминистрации, Кубраков – руководителем "Укравтодора". Вместо последнего в парламент зашел новый депутат (Сергей Мандзий, фигурирующий в списке под номером 136), принявший присягу в пятницу. Что касается места, освобожденного Кучером, избранным в одномандатном округе, то оно будет вакантно до проведения в округе промежуточных выборов. Таким образом, на этой неделе фракция Слуга народа" уменьшилась сразу на четыре "штыка". Сейчас в составе фракции 249 народных депутатов.

Заполнила на текущей неделе "вакансию", образовавшуюся после сложения полномочий Ириной Луценко, и фракция "Европейская солидарность". Присягу народного депутата принял экс-руководитель Института памяти Владимир Вятрович.

Наконец, завершилась неделя появлением в парламенте целой новой депутатской группы. В пятницу спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о создании группы "Довира", в которую вошли 17 народных депутатов. Возглавил группу народный депутат Олег Кулинич.

"Мелодраматический триллер". Новый сезон

Однако главная внутрипарламентская интрига крутилась вокруг вопроса, кто займет кресло главы Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Напомним, что действующий (пока еще) руководитель Комитета Богдан Яременко попал в секс-скандал. Журналисты умудрились зафиксировать переписку народного депутата с девушкой легкого поведения, фото переписки было обнародовано в СМИ, и Яременко был вынужден писать заявление о сложении полномочий главы Комитета.

В связи с этим фракция "Слуга народа" провела внутренний праймериз, в котором победила Галина Михайлюк (ныне занимающая должность замглавы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности). Однако на вакантное место руководство фракции начало продвигать занявшую в праймериз второе место Елизавету Ясько. И, хотя Ясько, в отличие от Михайлюк, с первого дня работала в Комитете во вопросам внешней политики, многим депутатам во фракции давление не понравилось. В итоге решение, по которому Яременко увольняли с должности, а Ясько назначали, не набрало необходимых 226 голосов.

Позже первый зам руководителя фракции Александр Корниенко объяснил неудачу голосования. По его словам, ошибкой было принимать увольнение Яременко и назначение Ясько одним решением, так как одни депутаты готовы были поддержать увольнение, но не готовы – назначение. Другие – наоборот. А в итоге не проголосовали и первые, и вторые.

"На следующей неделе будем продолжать этот сериал. Для эксперимента сделаем два постановления", – сказал Корниенко, назвав происходящее "мелодраматическим сериалом о комитете иностранных дел с элементами триллера".

В то же время глава фракции Давид Арахамия сказал, что фракция проведет новый праймериз на должность главы комитета. Таким образом, можно констатировать, что этот "минибунт на корабле" был воспринят руководством фракции довольно спокойно.

Впрочем, история с назначением главы комитета была не единственной драматической историей недели. В четверг между двумя депутатами фракции "Слуга народа" – Максимом Бужанским и Гео Леросом – в сессионном зале вспыхнула драка. По информации СМИ, подрались депутаты из-за женщины: якобы Лерос позволил себе неприемлемые высказывания в адрес экс-представителя Кабмина в парламенте Ирины Верещук, а Бужанский за нее вступился. Лерос, не отрицая, что в чате нецензурно выражался по вопросу рассмотрения некоторых проектов, утверждает, что выражения не касались персоналий.

Труба стал жертвой "перезагрузки"

Главное же кадровое событие недели произошло не в парламенте. Хотя депутаты имели к нему непосредственное отношение. Во вторник Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

Одним из главных последствий утверждения проекта будет увольнение с должности нынешнего руководителя ГБР Романа Трубы и его заместителей. Кресло под Трубой качалось уже давно: буквально с момента создания Госбюро преследовали разнообразные скандалы. Тем не менее до последнего времени у руководителя Госбюро не было поводов опасаться отставки: должность директора хорошо защищена законом, а в президентском проекте изначально не было пункта, предусматривающего кадровые изменения в ГБР.

Однако такой пункт появился в процессе прохождения документа через парламент – соответствующие правки внесли народные депутаты. Впрочем, они могли бы и не пройти. Если бы не очередной вал скандалов, увенчавшихся задержанием экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины. Которого президент Владимир Зеленский на своей странице в ФБ прямо назвал "правой рукой" Трубы. После этого дни директора ГБР были сочтены. Парламент принял проект закона с правками, предполагающими увольнение действующего руководителя.

Кто займет кресло главы ГБР (кстати, утвержденным законом полномочия директора расширяются) – неизвестно. По информации СМИ, не исключено, что на него будет претендовать нынешний заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Что решили

При том, что активность монокоалиции в принятии решений демонстрирует тенденцию к снижению, нельзя сказать, что парламент работает "с прохладцой". На текущей неделе Верховная Рада приняла ряд действительно важных, а порой даже революционных законов.

К примеру, парламент отменил государственную монополию на производство спирта. С 1 июля 2020 года производством спирта сможет заниматься любая компания, получившая лицензию. Также упрощается экспорт спирта. А вот импортом до 1 января 2024 года будут заниматься только госпредприятия.

Также среди важных решений – принятие во втором чтении и в целом проекта о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Утверждение проекта было необходимо в том числе для выполнения Украиной обязательств в рамках евроинтеграции. Одно из ключевых новшеств – "повышение планки" размера финопераций, связанных с наличными, подлежащими финансовому мониторингу, со 150 тысяч гривен (как сейчас) до 400.

Помимо этого парламент утвердил во втором чтении и в целом проект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества". Данное решение позволит ликвидировать сомнительные схемы в тендерных закупках и серьезно облегчит жизнь предпринимателей.

Утвердил парламент также ряд непопулярных решений. К примеру, в первом чтении поддержан законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (№1210). Проект предполагает, в том числе, повышение акцизов на сигареты (что повлечет их существенное удорожание). Также документ повышает рентную плату на добычу железной руды, что угрожает серьезными издержками для ГМК отрасли. По мнению экспертов, это может привести к тому, что украинская продукция станет неконкурентоспособной на мировом рынке, а также грозит социальными потрясениями.

В то же время Верховная Рада рассмотрела и решения, популярные в той или иной части общества. К таким можно отнести законопроект об отсрочке штрафов за нарушение ввоза "евроблях" до 31 декабря нынешнего года (принят в первом чтении). И закон о предоставлении статуса УБД добровольцам (утвержден во втором чтении и в целом).

Поработав не то, чтобы ударно (от нынешнего состава парламента граждане привыкли ожидать большего), но и не спустя рукава, Верховная Рада приняла волевое решение сообразить себе "внеочередную" пленарную неделю. Точнее, не неделю, а день: вместо работы в комитетах парламент в следующей неделе проведет пленарное заседание. Какой нерешенный вопрос(-ы) подвигли парламентариев на трудовой подвиг, мы узнаем уже через пару дней.

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