Отчет Авакова, новые лица в Кабмине и протестный огонь: ослабление карантина подстегнуло работу Рады

После вынужденной приостановки работы в зале и вынужденного карантина, связанных свыявлением новых случаев заболеваний COVID-19 среди депутатов, Верховная Рада заработала с удвоенной силой. Акцент был сделан на вопросах, связанных с правительством. За неделю парламентарии успели назначить новых министров, дважды пообщаться с премьером, выслушать отчет министра внутренних дел.

Еще до начала пленарной недели среди парламентариев ходили слухи, что правительство намерено отозвать свою программу, поданную на рассмотрение полтора месяца назад. Якобы документ не удовлетворяет большинство парламентариев, которые считают его сугубо декларативным. А потому голосов за программу правительства нет. Более того, она не удовлетворяет и само правительство: документ писался буквально "на коленке" в период, когда страна, пребывая на карантине, медленно, но уверенно сползала в кризис, в парламенте все еще шли сражения за земельный и банковский законы (читай – за кредиты МВФ), и сказать с уверенностью, что будет с экономикой завтра, не брался ни один экономист. А потому, как говорили сведущие люди, премьер если и придет в парламент, то лишь для того, чтобы попросить депутатов отправить документ на доработку.

Так оно и вышло. Денис Шмыгаль вкратце обрисовал меры, принятые в борьбе с коронавирусом, текущую ситуацию с заболеваемостью. А затем попросил отправить программу на доработку.

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"Коронакризис оказался тем самым "черным лебедем", который частично изменил наши планы. И это произошло не только в Украине, это происходит во всем мире. Наши партнеры и на Западе, и на Востоке также говорят, что горизонт планирования из-за пандемии значительно сузился. Это, в свою очередь, обусловило необходимость внесения изменений в Программу деятельности правительства и другие плановые документы. Мы подавали первую программу действий с пониманием, что обязательно будем ее дорабатывать", – сказал премьер с трибуны. Добавив, что правительство подало "сырой" документ на рассмотрение парламента лишь затем, чтобы не нарушать регламент.

Верховная Рада просьбу главы правительства удовлетворила. Скорее всего, новая программа будет верстаться, когда точно выяснится вопрос с кредитованием МВФ. Имея "финансовую подушку безопасности", Кабмин точно будет более реалистичен в своих планах.

Правительство доукомплектовали

Впрочем, отправленный на доработку документ был лишь первым пунктом программы пребывания премьера в парламенте. Сразу после голосования по этому пункту приступили к рассмотрению кадровых вопросов. На повестке дня стояло увольнение вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко и назначение на эту должность Ольги Стефанишиной. А также заполнение одного из вакантных кресел в Кабмине – руководителя Министерства культуры и информационной политики.

Вадим Пристайко начинал работу в команде Владимира Зеленского на должности замглавы Офиса президента (курировал внешнеполитические вопросы), затем перешел в правительство Алексея Гончарука руководить МИД Украины, позже был назначен вице-премьером. Еще накануне увольнения с должности главы МИДа СМИ писали, что Пристайко не смог сориентироваться в сложной иерархии управления внешнеполитическими процессами, где центров – формальных и фактических – несколько. Что в итоге сказывалось на качестве работы. Впрочем, как яркого, незаурядного дипломата в Офисе президента Пристайко ценят. После нынешней отставки ему прочат должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании.

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На место Пристайко депутаты назначили Ольгу Стефанишину – специалиста, очень близко знакомого с направлением, которое ей придется курировать. Юрист-международник по образованию, Стефанишина работает в госструктурах последние 13 лет. В 2017-2019 годах возглавляла Офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.

Выступая перед депутатами, Ольга Стефанишина выделила несколько ключевых пунктов, по которым намерена работать особо плотно. В частности, речь о формировании позиции Украины по вопросу пересмотра условий Евроассоциации (скорее всего, речь идет о лоббировании более выгодных для Украины условий, о чем неоднократно заявляли нынешние власти). Также среди приоритетов – налаживание взаимодействия между ветвями власти для выполнения годовых программ Украина-НАТО.

Еще одним кадровым решением парламента стало назначение на пост министра культуры и информационной политики народного депутата (фракция "Слуга народа") Александра Ткаченко.

Тележурналист и продюсер с первых дней президентства Владимира Зеленского практически не скрывал своих политических амбиций, метя в кресло мэра Киева. Возможно, если бы выборы состоялись прошлым летом или осенью, Ткаченко мог бы побороться за кресло столичного городского головы. Но сейчас, судя по всему, планы Банковой в вопросе столичных выборов изменились, в приоритете другие кандидаты. Не исключено, посчитав, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, Александр Ткаченко согласился на предложение возглавить министерство. Его кандидатура практически не вызвала вопросов в парламенте: за коллегу проголосовали 263 народных депутата.

Протесты и огонь под парламентом

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В пятницу депутаты продолжили общение с Кабмином – в рамках традиционного "Часа вопросов к правительству". Но в этот день основным объектом интереса парламентариев был министр внутренних дел Арсен Аваков. Собственно, и тема "часа вопросов" была акцентированная: деятельность МВД в сфере борьбы с организованной преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

В связи с этим у стен парламента организовалась небольшая акция протеста: несколько сотен граждан пришли требовать отставки главы МВД. Акция прошла "с огоньком": протестующие жгли файеры и подожгли старый милицейский "бобик", который сами же привезли под парламент. Увенчались протесты попыткой самосожжения одного из участников. Чуть позже, когда депутаты разошлись, акция протеста переместилась под стены Кабмина. Там произошли первые задержания: правоохранители выявили у нескольких граждан ножи и баллончики со слезоточивым газом.

В самом парламенте также было жарко, хотя и не настолько. Министр МВД отчитался перед парламентариями, сделав упор на расследовании резонансных дел. Так, Арсен Аваков сообщил, что полиция моментально отреагировала на преступление в Кагарлыке, проведя параллель с аналогичным случаем 7-летней давности во Врадиевке.

"Врадиевку пытались скрыть. Мы не скрываем ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а на место происшествия была вызвана следственная группа ГБР. Отдел полиции расформирован. Полицейские выведены за штат. На следующее утро полиция обнародовала информацию для общественности", – напомнил Арсен Аваков с парламентской трибуны.

По словам министра, в ведомстве сделали выводы из случившегося и вместе с Комитетом ВР по вопросам правоохранительной деятельности приняли ряд важных решений. Так, в частности, во всех подразделениях полиции введут полную видеофиксацию следственных действий. Будет пересмотрен кадровый состав инспекции по личному составу. Инспекции дадут право проверять любые подразделения и службу отдельных работников в любое время суток. Наконец, при отборе на службу в Нацполицию кандидатов будут проверять "по новейшим методикам" на предмет скрытых признаков агрессивности.

Отчитался министр также о ходе расследования нашумевшего дела о "разборках" со стрельбой в Броварах(67 человек, причастных к стрельбе, установлены, 44 сообщено о подозрении, 39 лицам избраны меры пресечения, следствие продолжается).

Позже, уже отвечая на вопросы депутатов, министр рассказал о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. "Сейчас следствием собрано более 200 томов. На сегодняшний день объявлено о подозрении трем подозреваемым… Следствие считает, что имеет исчерпывающий набор аргументов для объявления подозрения… Следствие передало все материалы в суд. И в состязательном процессе суд должен установить истину. Не нужно спекулировать политически вокруг этой ситуации", – сказал, в частности, Арсен Аваков.

При этом он отметил, что 38 томов дела открыты для адвокатов полностью. "По другим эпизодам этого дела, по заказчикам, организаторам, механизмам исполнения и другим соучастникам следствие продолжается", – отметил министр.

В завершение Арсен Аваков привел неплохую статистку раскрываемости преступлений и снижения числа правонарушений. А также данные соцопросов, согласно которым доверие граждан к подразделениям МВД находится на достаточно высоком уровне (от 43,7% у Нацполиции до 60% у Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы).

Впрочем, после отчета Авакова у депутатов все еще остались вопросы к главе МВД. Такой вывод можно сделать из того, что фракция "Слуга народа" намерена уже на следующей неделе еще раз заслушать министра на своем закрытом заседании. Как отмечают депутаты, они хотят услышать больше информации, в том числе той, которую из-за тайны следствия министр не мог огласить публично.

Подробности о том, как проходил отчет министра МВД Арсена Авакова, смотрите в сюжете:

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