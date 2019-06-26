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Партии получили порядковые номера в избирательном бюллетене

26 июня, 16:33

Всего в бюллетене будет 21 политическая сила

Фото ЦВК
Фото ЦВК.

Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки определила порядковые номера в избирательном бюллетене для политических партий, зарегистрированных для участия в досрочных парламентских выборах.

  • "Оппозиционный блок".
  • "Сила и честь".
  • Всеукраинское объединение "Батькивщина"
  • "Патриот"
  • "Сила людей"
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь"
  • "Партия зеленых Украины"
  • "Всеукраинское объединение "Факел"
  • "Объединение "Самопомич"
  • "Европейская Солидарность"
  • "Украинская стратегия Гройсмана"
  • "Гражданская позиция"
  • "Социальная справедливость"
  • "Слуга народа"
  • ​"Сила права"
  • "Радикальная партия Олега Ляшко"
  • "Партия Шария"
  • "Голос"
  • "Независимость"
  • Аграрная партия Украины
  • Всеукраинское объединение "Свобода"

Во время выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, 5 845 человек решили побороться за кресло нардепа. Такую статистику предоставил ЦИК на брифинге

Напомним, 25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты. Всего зарегистрированы 2674 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как чиновники, общественные деятели, бизнесмены и шоумены готовятся к парламентским выборам.



     

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Тег выборы, бюллетень, список, парламентские выборы

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