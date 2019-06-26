Партии получили порядковые номера в избирательном бюллетене
Всего в бюллетене будет 21 политическая сила
Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки определила порядковые номера в избирательном бюллетене для политических партий, зарегистрированных для участия в досрочных парламентских выборах.
- "Оппозиционный блок".
- "Сила и честь".
- Всеукраинское объединение "Батькивщина"
- "Патриот"
- "Сила людей"
- "Оппозиционная платформа – За жизнь"
- "Партия зеленых Украины"
- "Всеукраинское объединение "Факел"
- "Объединение "Самопомич"
- "Европейская Солидарность"
- "Украинская стратегия Гройсмана"
- "Гражданская позиция"
- "Социальная справедливость"
- "Слуга народа"
- "Сила права"
- "Радикальная партия Олега Ляшко"
- "Партия Шария"
- "Голос"
- "Независимость"
- Аграрная партия Украины
- Всеукраинское объединение "Свобода"
Во время выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, 5 845 человек решили побороться за кресло нардепа. Такую статистику предоставил ЦИК на брифинге
Напомним, 25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты. Всего зарегистрированы 2674 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как чиновники, общественные деятели, бизнесмены и шоумены готовятся к парламентским выборам.
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