Партии получили порядковые номера в избирательном бюллетене

Всего в бюллетене будет 21 политическая сила

Фото ЦВК.

Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки определила порядковые номера в избирательном бюллетене для политических партий, зарегистрированных для участия в досрочных парламентских выборах.

"Оппозиционный блок".

"Сила и честь".

Всеукраинское объединение "Батькивщина"

"Патриот"

"Сила людей"

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

"Партия зеленых Украины"

"Всеукраинское объединение "Факел"

"Объединение "Самопомич"

"Европейская Солидарность"

"Украинская стратегия Гройсмана"

"Гражданская позиция"

"Социальная справедливость"

"Слуга народа"

​"Сила права"

"Радикальная партия Олега Ляшко"

"Партия Шария"

"Голос"

"Независимость"

Аграрная партия Украины

Всеукраинское объединение "Свобода"

Во время выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, 5 845 человек решили побороться за кресло нардепа. Такую статистику предоставил ЦИК на брифинге

Напомним, 25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты. Всего зарегистрированы 2674 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как чиновники, общественные деятели, бизнесмены и шоумены готовятся к парламентским выборам.





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