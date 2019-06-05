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Партия "Европейская Солидарность" Порошенко будет придерживаться гендерного равенства

5 июня, 21:33

Партия активно формирует свои списки, и обещает показать, сколько именно женщин среди мужчин

Фото: solydarnist.org
Фото: solydarnist.org.

Партия "Европейская Солидарность" Петра Порошенко будет придерживаться гендерного равенства. Это, по словам лидера партии, один из главных европейских принципов. В том числе и в политике. Партия сейчас активно формирует свои списки, и вскоре обещает показать, сколько именно женщин среди мужчин.
 
"Обновление, которое сейчас происходит в "Европейской Солидарности", те новые силы, которые приобщаются к "Европейской Солидарности", дают нам все основания для оптимизма. Большое количество женщин, которые сегодня приходят к политике, которые берут на себя ответственность наравне с мужчинами", – лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Напомним, партия "Европейская солидарность" присоединилась к ЕНП. Европейская народная партия является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы.

Как известно, 24 мая съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", поддержав предложение общественных активистов, принял решение изменить название партии на "Европейскую солидарность".


31 мая председателем партии "Европейская солидарность" был избран Петр Порошенко.


Партия также существенно обновила состав центрального совета и президиума. В руководящие органы партии вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос львовского евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец ​​95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Погребиский; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

Европейская народная партия – это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы и после последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.

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Тег Порошенко, ЕНП, Европейская солидарность

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