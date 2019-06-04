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Партия "Европейская солидарность" присоединилась к ЕНП

4 июня, 15:22

Европейская народная партия является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы

Фото: facebook.com/EuropeanSolidarity.official
Фото: facebook.com/EuropeanSolidarity.official.

Партия "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии – решение об этом было принято сегодня в Брюсселе.

Юридически процедура получения статуса завершится осенью, это связано с изменением названия партии "Европейская солидарность".

Как известно, 24 мая съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", поддержав предложение общественных активистов, принял решение изменить название партии на "Европейскую солидарность".


31 мая председателем партии "Европейская солидарность" был избран Петр Порошенко.


Партия также существенно обновила состав центрального совета и президиума. В руководящие органы партии вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос львовского евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец ​​95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Погребиский; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

Европейская народная партия – это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы и после последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.

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Тег Порошенко, ЕНП, Европейская солидарность

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