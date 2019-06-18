Партия Порошенко поддерживает назначение Пристайко главой МИДа
В "Европейской солидарности" говорят, что Пристайко – опытный дипломат
Партия "Европейская солидарность" поддерживает инициативу назначения Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины.
Об этом говорится на официальном сайте политической силы, которую возглавляет пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко.
В "Европейской солидарности" подчеркнули, что Пристайко – опытный дипломат, имеющий многолетний опыт во внешней политике. С 2014-го года он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а в 2017-м президент Петр Порошенко назначил его на должность председателя Миссии Украины при НАТО. Это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности.
"Надеемся, что опыт Вадима Пристайко поможет в становлении европейских и евроатлантических устремлений Украины", – говорится в сообщении партии Порошенко.
Новости "Сегодня" сообщали, что президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде представление на увольнение главы МИД Украины Павла Климкина и рассчитывает, что депутаты поддержат эти инициативы на этой пленарной неделе. Об этом заявил на заседании Согласительного совета ВР представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
Напомним, неделей ранее в Верховной Раде проект был зарегистрирован постановления № 10381 на увольнение Климкина, которого ранее Рада отказалась уволить .
Также депутатам подана кандидатура Вадима Пристайко о назначении на пост министра иностранных дел. Соответствующий проект постановления зарегистрирован под № 10382.
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