Партия "Слуга народа" обнародовала список кандидатов в депутаты
В окончательную "заявку" политической силы на парламентские выборы попал 201 человек
Партия "Слуга народа" вслед за первой десяткой обнародовала список кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах, в который вошли 201 человек.
Отметим, что на днях политическая сила исключила из списка трех кандидатов в народные депутаты. Стало известно, что Спивак Дмитрий Павлович и Гутцайт Вадим №81 решили не баллотироваться в Раду. Также после дополнительной проверки был исключена из списка Ирина Панченко – причины не уточняются. Теперь партия окончательно определилась со список людей, с которыми пойдет на выборы.
- Разумков Дмитрий Александрович
- Стефанчук Руслан Алексеевич
- Венедиктова Ирина Валентиновна
- Арахамия Давид Георгиевич
- Янченко Галина Игоревна
- Федоров Михаил Альбертович
- Корниенко Александр Сергеевич
- Красносельская Анастасия Олеговна
- Ткаченко Александр Владиславович
- Беленюк Жан Венсанович
- Бабак Сергей Витальевич
- Криклий Владислав Артурович
- Шуляк Елена Алексеевна
- Наталуха Дмитрий Андреевич
- Ясько Елизавета Алексеевна
- Оржель Алексей Анатольевич
- Герус Андрей Михайлович
- Радуцкий Михаил Борисович
- Монастырский Денис Анатольевич
- Гетманцев Даниил
- Малюська Денис Леонтьевич
- Холодов Андрей Иванович
- Лерос Гео Багратович
- Кальченко Сергей Витальевич
- Ткаченко Максим Николаевич
- Чернев Егор Владимирович
- Юраш Святослав Андреевич
- Сушко Павел Николаевич
- Верещук Ирина Андреевна
- Кубраков Александр Николаевич
- Коробкова Елена Анатольевна
- Диденко Юлия Александровна
- Соломчук Дмитрий Викторович
- Ананченко Михаил Олегович
- Коваленко Анна Николаевна
- Неклюдов Владлен Михайлович
- Кривошеев Игорь Сергеевич
- Ионушас Сергей Константинович
- Завитневич Александр Михайлович
- Струневич Вадим Олегович
- Воронов Владимир Анатольевич
- Аристов Юрий Юрьевич
- Кисель Юрий Григорьевич
- Галайчук Вадим Сергеевич
- Ковалев Артем Владимирович
- Стерничук Валерий Александрович
- Михайлюк Галина Олеговна
- Бабий Роман Вячеславович
- Качура Александр Анатольевич
- Новосад Анна Игоревна
- Культенко Артем Валерьевич
- Марусяк Олег Романович
- Кириченко Николай Александрович
- Третьякова Галина Николаевна
- Халимон Павел Витальевич
- Мошенец Елена Владимировна
- Саладуха Ольга Валерьевна
- Коваль Ольга Владимировна
- Загоруйко Алина Леонидовна
- Бондаренко Олег Владимирович
- Крячко Михаил Валерьевич
- Бардина Марина Олеговна
- Марченко Людмила Ивановна
- Юнаков Иван Сергеевич
- Володина Дарья Артемовна
- Савченко Ольга Станиславовна
- Гринчук Оксана Анатольевна
- Козак Владимир Васильевич
- Лысюк Андрей Александрович
- Сова Александр Георгиевич
- Боярчук Роман Михайлович
- Ватрас Владимир Антонович
- Мулик Роман Миронович
- Тарасов Олег Сергеевич
- Костюх Анатолий Вячеславович
- Брагарь Евгений Вадимович
- Безгин Виталий Юрьевич
- Арбуз Ольга Александровна
- Салийчук Александр Вячеславович
- Репина Элла Анатольевна
- Пушкаренко Арсений Михайлович
- Заблоцкий Марьян Богданович
- Клочко Андрей Андреевич
- Овчинникова Юлия Юрьевна
- Мережко Александр Александрович
- Устенко Алексей Олегович
- Кабанов Александр Евгеньевич
- Вениславский Федор Владимирович
- Булах Лада Валентиновна
- Петруняк Евгений Васильевич
- Мариковський Александр Валерьевич
- Федиенко Александр Павлович
- Мотовиловец Андрей Викторович
- Колесник Анна Сергеевна
- Богуцкая Елизавета Петровна
- Нагаевский Артем Сергеевич
- Потураев Никита Русланович
- Якименко Павел Витальевич
- Соколов Михаил Юрьевич
- Кунаев Артем Юрьевич
- Вяхирь Дмитрий Сергеевич
- Павлюк Максим Васильевич
- Мокан Василий Иванович
- Пидласа Роксолана Андреевна
- Торохтий Богдан Григорьевич
- Дмитриева Оксана Александровна
- Шол Маргарита Витальевна
- Костин Андрей Евгеньевич
- Горбенко Руслан Александрович
- Жупанин Андрей Викторович
- Тистык Ростислав Ярославович
- Кравчук Евгения Михайловна
- Яковлева Нелли Ильинична
- Гривко Сергей Дмитриевич
- Павловский Петр Иванович
- Аллахвердиева Ирина Валерьевна
- Винтоняк Елена Васильевна
- Заславский Юрий Иванович
- Задорожный Андрей Викторович
- Шипайло Остап Игоревич
- Шинкаренко Иван Анатольевич
- Совгиря Ольга Владимировна
- Крейденко Владимир Викторович
- 124.Тарасенко Тарас Петрович
- Сольский Николай Тарасович
- Фролов Павел Евгеньевич
- Новиков Михаил Николаевич
- Подгорная Виктория Валентиновна
- Хоменко Елена Викторовна
- Остапенко Анатолий Дмитриевич
- Цыба Татьяна Викторовна
- Калаур Иван Романович
- Гришина Юлия Николаевна
- Руденко Ольга Сергеевна
- Копыленко Александр Любимович
- Манзий Сергей Владимирович
- Санченко Александр Вадимович
- Маслов Денис Вячеславович
- Швачко Антон Алексеевич
- Кострийчук Сергей Владимирович
- Божков Александр Валерьевич
- Михайлюк Артем Александрович
- Васюк Александр Александрович
- Ермоленко Дмитрий Юрьевич
- Короленко Валентина Юрьевна
- Лактионова Наталья Валентиновна
- Тарарин Николай Александрович
- Сверба Инна Станиславовна
- Мельник Сергей Васильевич
- Палийчук Юлия Владимировна
- Слинько Дмитрий Михайлович
- Тригуб Владимир Владимир
- Кравец Роман Александрович
- Козуб Богдан Юрьевич
- Москаленко Сергей Валерьевич
- Карабута Сергей Александрович
- Перепичай Татьяна Сергеевна
- Федоренко Юрий Сергеевич
- Кваша Оксана Александровна
- Отраднова Олеся Александровна
- Киевец Елена Валерьевна
- Кармазь Александра Александровна
- Моркляник Богдан Васильевич
- Баланюк Юрий Викторович
- Резникова Виктория Викторовна
- Слободян Елена Николаевна
- Месяц Андрей Петрович
- Выдолоб Дмитрий Викторович
- Калина Кристина Андреевна
- Рагимова Анастасия Борисовна
- Федорова Кристина Валерьевна
- Ананян Элизабет Гариковна
- Бондаренко Екатерина Андреевна
- Романюк Екатерина Александровна
- Федосова Антонина Владимировна
- Еськов Алексей Алексеевич
- Витикач Виталий Викторович
- Капустянський Юрий Викторович
- Хомич Игорь Васильевич
- Фурман Владимир Анатольевич
- Журавновского Валерий Казимович
- Королев Денис Сергеевич
- Масевич Станислав Андреевич
- Расенко Артем Александрович
- Черевань Артур Леонидович
- Тереба Надежда Игоревна
- Литвиненко Ирина Сергеевна
- Москаленко Диана Сергеевна
- Тетерева Елена Игоревна
- Яременко Екатерина Сергеевна
- Вдовенко Мария Владимировна
- Дискант Сергей Николаевич
- Бевзан Юрий Степанович
- Сипко Марина Александровна
- Бельска Марина Александровна
- Майбородюк Павел Викторович
- Опимах Юрий Витальевич
- Ковальчук Евгений Андреевич
- Грибков Сергей Викторович
- Мосийчук Дмитрий Александрович
- Чизмар Эдуард Федорович.
Также новости "Сегодня" недавно сообщали об обнародовании президентской политической силой предвыборной программы. Планируется помочь бизнесу, в экономику хотят внедрить инновации, на оборону выделить 5% ВВП и легализовать оружие в стране. Читайте подробней, с чем партия "Слуга народа" идет на выборы.
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