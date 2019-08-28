Партия "Слуга народа" подготовила 465 правок в Конституцию

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Партия "Слуга народа" готовит 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию в той или иной части. Об этом сообщил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, передает "Украинская правда".

"Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Я думаю, что эти инициативы есть, мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду. Определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты, и что будет принимать Верховная Рада...", – сказал он.

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"Мы понимаем, что многие из них не найдут поддержки в Раде, потому что это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу тех, кто сидит на потоках, мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление", - добавил он.

Ранее Руслан Стефанчук подтвердил намерения о сокращении количества депутатов парламента.

Он также добавил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности № 7203 сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 августа в парламенте состоялось заседание Подготовительной группы из новоизбранных депутатов, которые приняли решение о начале работы парламента с 29 августа, а также обсудили вопросы с комитетами:

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