Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
27,94

Партия "Слуга народа" подготовила 465 правок в Конституцию

28 августа, 15:34

Главная задача - закрыть все коррупционные бюджетные дыры, заявил Стефанчук

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Партия "Слуга народа" готовит 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию в той или иной части. Об этом сообщил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, передает "Украинская правда".

"Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Я думаю, что эти инициативы есть, мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду. Определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты, и что будет принимать Верховная Рада...", – сказал он.

Реклама

"Мы понимаем, что многие из них не найдут поддержки в Раде, потому что это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу тех, кто сидит на потоках, мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление", - добавил он.

Ранее Руслан Стефанчук подтвердил намерения о сокращении количества депутатов парламента.

В тренде
"Приземление" гаранта и перезагрузка власти: эксперт оценил 100 дней президентства Зеленского

Он также добавил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности № 7203 сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 августа в парламенте состоялось заседание Подготовительной группы из новоизбранных депутатов, которые приняли решение о начале работы парламента с 29 августа, а также обсудили вопросы с комитетами:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Конституция Верховная Рада слуга народа Стефанчук

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский определился с кандидатом в премьеры: СМИ выяснили подробности
Зеленский определился с кандидатом в премьеры: СМИ выяснили подробностиПолитика
Самый
Самый "закрытый" кандидат в премьеры: что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасности
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасностиРоссия
Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая Рада
Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая РадаПолитика
Стала известна рассадка депутатов в Раде: где на самом деле удобнее сидеть в сессионном зале
Стала известна рассадка депутатов в Раде: где на самом деле удобнее сидеть в сессионном залеПолитика
Борьба с кнопкодавством в Раде: у Зеленского анонсировали появление новой системы
Борьба с кнопкодавством в Раде: у Зеленского анонсировали появление новой системыПолитика

Новости партнеров

Loading...