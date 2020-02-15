Партия "Слуга народа" выберет руководство: названы кандидаты

Руководство будет избираться на съезде партии, который стартовал в Киеве

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В Киеве начался съезд партии "Слуга народа", на котором будет избрано руководство политической силы, в частности, заместители главы партии.

Как сообщил сайту "Сегодня" источник в партии, на должности заместителей будут предлагаться члены Высшего Совета партии, а претендуют на членство в Совете девять кандидатов.

Отметим, что сейчас партию возглавляет заместитель главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде – Александр Корниенко, который сменил на этом посту Дмитрия Разумкова, ставшего спикером парламента.

Как отметил источник, народный депутат Роман Грищук будет предложен на пост заместителя главы по взаимодействию с общественностью, Александр Качура – замглавы по партийному строительству, а Евгения Кравчук – на пост замглавы по вопросам коммуникаций.

"Практически все кандидаты в Высшую Раду партии – народные депутаты", – отметил источник.

Народный депутат Александр Качура подтвердил сайту "Сегодня", что его кандидатура будет выдвигаться на должность замглавы.

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"Есть такое предложение, насколько я знаю. Но только съезд это может решить", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты от "Слуги народа" поедут в США на обучение, но отправлять их туда будут группами, чтобы сессионный зал Верховной Рады не пустовал. Об этом рассказал замглавы фракции Александр Корниенко.

Стоит добавить, что еще до старта работы в Верховной Раде депутаты "Слуги народа" в конце июля 2019 года прибыли в Трускавец для прохождения "курса молодого бойца". 260 депутатов сели за парты. Их обучением занялась Киевская школа экономики.

В августе того же года американские эксперты провели тренинги для новоизбранных депутатов Верховной Рады.

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