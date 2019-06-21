Партия "Слуга народа" зарегистрировала в ЦИК 199 кандидатов в депутаты

Недавно президентская политическая сила назвала имена двух сотен человек, с которыми пойдет на выборы

Фото: facebook.com/sluganarodu.official.

Партия "Слуга народа" в Центральной избирательной комиссии зарегистрировала для участия в выборах в Верховную Раду 199 кандидатов, подав соответствующие документы. Об этом политическая силы сообщила на своей странице в Facebook.

"Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных (избирательных) округах. Наши юристы – герои", – говорится в сообщении.

Недавно партия проводила съезд, на котором представила первую десятку кандидатов в депутаты, после чего "Слуга народа" обнародовала весь список кандидатов в депутаты. В окончательную "заявку" политической силы на парламентские выборы попали две сотни человек. Однако не обошлось и без исключений из рядов партии.

Также мы писали об обнародовании президентской политической силой предвыборной программы. Планируется помочь бизнесу, в экономику хотят внедрить инновации, на оборону выделить 5% ВВП и легализовать оружие в стране. Читайте подробней, с чем партия "Слуга народа" идет на выборы.

В то же время вокруг партии ходит много разговоров относительно будущих союзом и коалиции в парламенте. Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков не раз говорил, что объединения не исключаются, но этот вопрос будет обсуждаться после результатов выборов.

Тем временем в ЦИК массово несут документы на регистрацию – как самовыдвиженцы, так и политические партии. Подробней смотрите в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Партия "Слуга народа" зарегистрировала в ЦИК 199 кандидатов в депутаты". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"