Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Партия "Слуга народа" зарегистрировала в ЦИК 199 кандидатов в депутаты

21 июня, 10:40

Недавно президентская политическая сила назвала имена двух сотен человек, с которыми пойдет на выборы

Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Фото: facebook.com/sluganarodu.official.

Партия "Слуга народа" в Центральной избирательной комиссии зарегистрировала для участия в выборах в Верховную Раду 199 кандидатов, подав соответствующие документы. Об этом политическая силы сообщила на своей странице в Facebook.

"Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных (избирательных) округах. Наши юристы – герои", – говорится в сообщении.

Недавно партия проводила съезд, на котором представила первую десятку кандидатов в депутаты, после чего "Слуга народа" обнародовала весь список кандидатов в депутаты. В окончательную "заявку" политической силы на парламентские выборы попали две сотни человек. Однако не обошлось и без исключений из рядов партии.

Также мы писали об обнародовании президентской политической силой предвыборной программы. Планируется помочь бизнесу, в экономику хотят внедрить инновации, на оборону выделить 5% ВВП и легализовать оружие в стране. Читайте подробней, с чем партия "Слуга народа" идет на выборы.

В то же время вокруг партии ходит много разговоров относительно будущих союзом и коалиции в парламенте. Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков не раз говорил, что объединения не исключаются, но этот вопрос будет обсуждаться после результатов выборов.

Тем временем в ЦИК массово несут документы на регистрацию – как самовыдвиженцы, так и политические партии. Подробней смотрите в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег документы, ЦИК, слуга народа

Вы сейчас просматриваете новость " Партия "Слуга народа" зарегистрировала в ЦИК 199 кандидатов в депутаты". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В "Слуге народа" рассказали о возможном объединении в Раде с партией Вакарчука

Вчера, 11:58

Перед формированием нового парламента идет много разговоров относительно будущей коалиции

"Будем стараться помочь": Джемилев назвал условие для "союза" с Зеленским

Вчера, 11:30

В ближайшее время планируется встреча представителей Меджлиса с командой президента

Партия "Слуга народа" представила план по борьбе с коррупцией

19 июня, 11:40

Украинцам будут платить за выявление коррупции, а госуслуги переведут в онлайн, но это еще не все

В "Слуге народа" назвали потенциального союзника в новом парламенте

15 июня, 14:37

Руководитель штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, с кем не будет никаких союзов в новой Раде

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Как стирать обувь в стиральной машине

Как бег влияет на мужское здоровье?

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

6 привычек, которые программируют на бедность

Украинский телеканал покажет сериал "Чернобыль" от HBO

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Как Украина готовится к выборам в Верховную Раду: полиция проведет учения, а ЦИК заказала бюллетени

19 июня, 07:19

В Раду хотят уже 362 мажоритарщика, а изменить место голосования можно до 15 июля

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь