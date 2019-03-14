Парубий назвал главную цель Путина

Кремль планировал не только оккупацию Крыма и Донбасса – планы были намного шире

Фото: AFP

Парубий назвал главную цель Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a1c/37b/5c8a1c37b0bf7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a1c/37b/5c8a1c37b0bf7.jpg 2019-03-14T11:20:43+02:00 Политика Кремль планировал не только оккупацию Крыма и Донбасса – планы были намного шире

Цель Кремля в Украине – это возвращение соседа под свой полный контроль, так как без украинского государства президенту РФ Владимиру Путину не воссоздать российскую империю. Об этом заявил во время выступления в Киеве по случаю Дня добровольца спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, Кремль планировал не только оккупацию Крыма и Донбасса – планы были намного шире.

"Его ключевая цель – взять под контроль все государство Украина. Без Украины Путин и вся московская клика не представляют "российской империи", без Украины их маниакальные идеи о возрождении геополитического влияния "великой российской империи" не имеют никаких оснований, поэтому его цель – Украина", – заявил Парубий.

Спикер Рады подчеркнул, что теперь задача защитить страну на фронте, пресечь попытки российских провокаторов по дестабилизации ситуации внутри Украины.

Напомним, недавно секретарь СНБО Александр Турчинов объяснял, почему Путин не захватил Украину в 2014 году. Хозяин Кремля в своих планах против Украины все рассчитал, но не предусмотрел один важный момент.

В свою очередь эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан спрогнозировал, пойдет ли Путин войной после выборов в Украине. По его мнению, угроза полномасштабной войны все еще сохраняется, однако огромное войско у границ Украины нужно Кремлю не для масштабной атаки.

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