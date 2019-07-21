Парубий не смог проголосовать на выборах: подробности конфуза
Спикер Рады недостаточно подготовился перед походом на избирательный участок
Спикер украинского парламента Андрей Парубий не смог проголосовать на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые проходят 21 июля, из-за конфуза, который случился с ним на избирательном участке.
Как сообщает Еспресо.TV, придя, чтобы выполнить свой гражданский долг, спикер Рады обнаружил, что не взял с собой паспорт.
В результате случившегося он попросил, чтобы ему принесли документ.
Напомни, что проголосовать на избирательном участке на территории Украины можно только при наличии документа, подтверждающего личность: паспорта, военного билета или временного удостоверения гражданина Украины. Ранее "Сегодня" сообщали остальные правила поведения избирателей на избирательных участках.
Также сообщалось, что на досрочных выборах в Верховную Раду IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах участвую 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Парубий не смог проголосовать на выборах: подробности конфуза". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский проголосовал на выборах в Раду: видео
Глава государства будет голосовать на избирательном участке в Оболонском районе столицы
Избирательные участки без барьеров: как голосуют люди с инвалидностью
60 процентов участков удалось оборудовать пандусами
Выборы в Раду: голосование стартовало за рубежом
Выборы начались на зарубежном избирательном участке в Австралии
Онлайн экзит-полов: как Украина голосует на парламентских выборах
Чтобы попасть в парламент, партии-претенденты должны преодолеть 5-процентный барьер