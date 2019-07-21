Парубий не смог проголосовать на выборах: подробности конфуза

Спикер Рады недостаточно подготовился перед походом на избирательный участок

Андрей Парубий. Фото: AFP

Спикер украинского парламента Андрей Парубий не смог проголосовать на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые проходят 21 июля, из-за конфуза, который случился с ним на избирательном участке.

Как сообщает Еспресо.TV, придя, чтобы выполнить свой гражданский долг, спикер Рады обнаружил, что не взял с собой паспорт.

В результате случившегося он попросил, чтобы ему принесли документ.

Напомни, что проголосовать на избирательном участке на территории Украины можно только при наличии документа, подтверждающего личность: паспорта, военного билета или временного удостоверения гражданина Украины. Ранее "Сегодня" сообщали остальные правила поведения избирателей на избирательных участках.

Также сообщалось, что на досрочных выборах в Верховную Раду IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах участвую 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра.

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