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Парубий обратился к Зеленскому по закону о ВСК с импичментом президенту

3 июля, 11:36

Рада никак не дождется переданного президенту документа, хотя срок на подпись или вето истек

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy
Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о ВСК и импичменте и передал его президенту еще 12 июня, но так и не дождался подписания главой государства. Он призвал президента Владимира Зеленского направить в парламент этот документ в любом его виде. Об этом он сказал во время утреннего пленарного заседания ВР.

Он напомнил, что президенту на подписание или ветирование закона отводится 15 дней и этот срок истек еще 27 июня.

"В СМИ прошла информация, что наложено вето. К сожалению, документ до сих пор не пришел в Верховную Раду Украины. Потому я публично обращаюсь, как и на согласительном совете, немедленно передать любые документы, чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия Избирательного кодекса мобилизоваться и преодолеть вето или проголосовать за предложения (президента – ред.)", – заявил Парубий.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 июня Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президенту. Ранее в законодательстве был один важный пробел, который не позволял отстранять президента от власти. Теперь же в законе о временных следственных комиссиях добавили еще одну норму про импичмент.


Позже у Зеленского называли условие для подписания закона о ВСК. Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка одобрит документ в том случае, если только он соответствует подходам, которые предлагал Зеленский.

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Тег закон, Рада, импичмент, Парубий, Зеленский, ВСК

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Источник:

Интерфакс-Украина

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