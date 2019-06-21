Парубий обсудил с временным поверенным в делах США поддержку армии и флота

Американский дипломат заявил, что гордится тем, что предоставляет Украине еще больше поддержки

Фото: Сегодня

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором выразил благодарность за помощь США украинской армии и флота.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить за эту стратегическую помощь, которую получает Украина от Вашего государства в последние годы. Нам было бы очень трудно сдерживать российскую агрессию, если бы не постоянная твердая поддержка США как на международном, так и в двухстороннем измерении. И заключительное решение палаты представителей о выделении Украине 700 миллионов долларов стало очередным подтверждением нашего стратегического партнерства. Очень важно, что, в том числе, Министерство обороны уже выделило 250 миллионов долларов для Вооруженных сил Украины, для Военно-морского флота. Это позволит нам существенно укрепить украинский сектор безопасности, но это тоже важный символический акт", – сказал спикер.

Он приветствовал Тейлора в Украине и отметил, что рад видеть его в качестве представителя США.

В свою очередь американский дипломат заявил, что рад быть в Украине.

"Я был очень рад еще раз увидеть твердую приверженность всей Администрации и Конгресса мощной поддержке Украины, которая, в том числе, проявляется и в выделении тех 700 млн долларов США, о которых Вы упомянули, в частности 250 млн – для оборонных закупок. И Конгресс гордится тем, что предоставляет Украине еще больше поддержки, сильнее поддерживает Украину, чем другие учреждения в Вашингтоне", – сказал временный поверенный в делах США в Украине.

Ранее Парубий назвал оптимальные сроки для вступления Украины в ЕС. Спикер парламент озвучил конкретные сроки, когда у Украины появляется "окно возможностей".

Напомним, Парубий предупредил об угрозе пророссийского реванша. Спикер озабочен смертью нардепа Тымчука и попытками отмены регистрации ПЦУ.

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