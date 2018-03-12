Парубий одобрил обращение Рады к Западу по российским выборам в Крыму

Сегодня, 12:16

Кремль пытается провести выборы на полуострове, однако Украина призывает их не признавать

Андрей Парубий. Фото: facebook.com/andriy.parubiy
Андрей Парубий. Фото: facebook.com/andriy.parubiy

Спикер парламента Андрей Парубий подписал постановление Рады об обращении к Западу по российским выборам в оккупированном Крыму, которое было принято еще 1 марта. Об этом он заявил на Согласительном совете лидеров фракций ВР.

"Только что я подписал постановление, которое было подготовлено депутатами и профильным комитетом, "Об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины – в Крыму и Севастополе", – сказал спикер.

Он отметил, что международное сообщество должно бойкотировать выборы президента РФ на полуострове, так как их проведение незаконно, а результаты будут нелегитимными.

Напомним, президентские выборы в России состоятся 18 марта. Так, например, в США заявили, что не признают российские выборы в Крыму, а также озвучили четкую позицию Вашингтона по санкциям против России и напомнили о ее преступлениях на полуострове.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко также призвал международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму и не отправлять международных наблюдателей на полуостров.
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Источник:

УНИАН

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