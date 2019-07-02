Парубий отменил приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы в Украину

Киев нанес "ответный удар" за скандальное решение по возвращению россиян в ассамблею

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отозвал приглашение для представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за парламентскими выборами в Украине. Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине", – написал он.

Отметим, что накануне парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ. Комитет также обратился к председателю ВР с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.

Как сообщали новости "Сегодня", 2 июля в Украину прибыли наблюдатели ПАСЕ. Они прилетели еще до того, как Парубий подписал отказ для них. Как рассказывал Арьев, в планах наблюдателей от ПАСЕ был ряд встреч в Украине, в том числе и с главой государства. В то же время украинская делегация в Ассамблее заранее отказалась встречаться с ними.

Отметим, что после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть Россию в организацию, украинская делегация приняла решение выйти из ПАСЕ и предпринимает теперь действия в самой Украине. Как сообщали новости "Сегодня", на днях Андрей Парубий четко дал понять – Киев не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы в Раду.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин рассказал об ответном плане действий Киева. По его словам, сейчас идет обсуждение и согласование плана действий, как тактически его имплементировать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Парубий отменил приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы в Украину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"