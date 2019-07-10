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Парубий отреагировал на отмену Зеленским военного парада

10 июля, 10:52

Спикер парламента выразил негативное отношение к отмене военного парада ко Дню Независимости

Андрей Парубий. Фото: Верховна Рада Украины
Андрей Парубий. Фото: Верховна Рада Украины.

Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости, на что спикер Верховной Рады Андрей Парубий все равно призвал ветеранов войны на Донбассе устроить шествие на Крещатике. Об этом он сказал на утреннем пленарном заседании парламента.

Он выразил негативное отношение к отмене военного парада ко Дню Независимости.

"Для патриотов Украины День Независимости – главный праздник. Ведь по самостоятельность и государственность отдали свою жизнь многие поколения украинцев. Тысячи наших современников – лучших дочерей и сыновей Украины погибли за независимость в новейшей войне с имперской Россией, которая продолжается уже пятый год", – сказал Парубий.

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Спикер парламента призвал ветеранов войны, участников Революции Достоинства и волонтеров выйти на Крещатик и пройти парадом 24 августа.

"Берите в руки свои боевые знамена, поднимайте флаги, с которыми вы защищали Украину. Я буду там вместе с вами! До встречи на Крещатике в День Независимости Украины", – сказал он.

В то же время украинцы уже подали Зеленскому петицию о проведении парада на День Независимости. Автор отметил, что "проведение военных парадов в последние годы стало символом силы и непреодолимости украинского войска, демонстрацией достижений военно-промышленного комплекса, актом почтения светлой памяти тех, кто отдал жизнь за мирное небо над большей частью нашей прекрасной страны".


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Тег ветераны, День Независимости, Парубий, Зеленский, военный парад

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