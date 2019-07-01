Парубий ответил на слова Богдана о региональном статусе для русского языка на Донбассе
Спикер заявил, что парламент не позволит вернуться ко временам, когда были разрешены региональные языки
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий раскритиковал заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что русский может получить статус регионального языка на Донбассе. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета.
"Я с удивлением прочитал интервью руководителя офиса президента Зеленского Андрея Богдана ..., в котором он заявил, что новая команда намерена вернуть региональные языки", – сказал Парубий.
Он напомнил, что недавно парламент принял закон о едином государственном языке.
"И мы не позволим возвращаться к временам языкового закона Колесниченко-Кивалова, который под видом региональных языков имел целью просто уничтожить украинский язык в Украине", - подчеркнул Парубий.
Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что не против регионального статуса русского языка на Донбассе. Однако, Богдан против второго государственного языка.
"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - сказал он.
Напомним, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что украинский язык будет единственным государственным языком в Украине, но изменения в "языковой" закон не исключены.
Как известно, 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности будет функционировать государственный язык, а госчиновники должны будут обязательно им владеть. Интернет-СМИ обязаны иметь украиноязычную версию.
Также новости "Сегодня" сообщали, что правительство приняло новые правила украинского правописания. В принятом постановлении заявили о необходимости обеспечения положений о государственном статусе украинского языка. Читайте подробней, что нужно знать о новом украинском правописании.
Напомним, закон "Об основах государственной языковой политики", так называемый "языковой закон Кивалова-Колесниченко" вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусматривалось, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.
23 февраля 2014 года Верховная Рада признала его утратившим силу, а 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон неконституционным.
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