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Парубий ответил на слова Богдана о региональном статусе для русского языка на Донбассе

1 июля, 14:09

Спикер заявил, что парламент не позволит вернуться ко временам, когда были разрешены региональные языки

Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine
Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий раскритиковал заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что русский может получить статус регионального языка на Донбассе. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

"Я с удивлением прочитал интервью руководителя офиса президента Зеленского Андрея Богдана ..., в котором он заявил, что новая команда намерена вернуть региональные языки", – сказал Парубий.

Он напомнил, что недавно парламент принял закон о едином государственном языке.

"И мы не позволим возвращаться к временам языкового закона Колесниченко-Кивалова, который под видом региональных языков имел целью просто уничтожить украинский язык в Украине", - подчеркнул Парубий.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что не против регионального статуса русского языка на Донбассе. Однако, Богдан против второго государственного языка.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - сказал он.

Напомним, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что украинский язык будет единственным государственным языком в Украине, но изменения в "языковой" закон не исключены.

Как известно, 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности будет функционировать государственный язык, а госчиновники должны будут обязательно им владеть. Интернет-СМИ обязаны иметь украиноязычную версию.


Также новости "Сегодня" сообщали, что правительство приняло новые правила украинского правописания. В принятом постановлении заявили о необходимости обеспечения положений о государственном статусе украинского языка. Читайте подробней, что нужно знать о новом украинском правописании.

Напомним, закон "Об основах государственной языковой политики", так называемый "языковой закон Кивалова-Колесниченко" вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусматривалось, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

23 февраля 2014 года Верховная Рада признала его утратившим силу, а 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон неконституционным.

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Тег украинский язык, Парубий, русский язык, Богдан

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Источник:

УНИАН

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