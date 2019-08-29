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Парубий подвел итоги работы Верховной Рады VIII созыва

29 августа, 15:31

Самым большим достижением политик считает закрепление в Конституции курса Украины на ЕС и НАТО

Андрей Парубий

Андрей Парубий / Фото: AFP

Спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий, который ранее оценил 100 дней президентства Зеленского, подвел итоги пятилетней работы парламента.

"Остановлюсь на ключевых тезисах. Было проведено 580 пленарных заседаний, Верховная Рада приняла в целом 2734 акта, в том числе 987 законов и кодексов. Также Верховная Рада провела 35 парламентских слушаний", – сказал он, отметив, что это лишь сухие цифры.

Более подробно читайте в материале: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео.

"За 5 лет вызовов и непростых заданий мы работали и пытались одновременно, защищая страну от российской агрессии, проводить реформы во всех сферах общественной жизни. Нашей главной задачей было обеспечение национальной безопасности в широком понимании: военной, экономической, энергетической, информационной, гуманитарной…Наш парламент принял пакет законов необходимых для создания современной украинской армии…, которая приближается к стандартам НАТО. Верховная Рада приняла закон о Нацбезопасности Украины и заложила новые стандарты безопасности для государства и граждан. Но это документ требует от новой Верховной Рады продолжения реформы, в частности законов о СБУ и внешней разведке… Верховная Рада VIII созыва также создала систему антикоррупционных органов… Мы внедрили электронное декларирования для чиновников, а система закупок прозорро признана одной из лучших и мире", – сказал Парубий.

Также он напомнил о проведении децентрализации, пенсионной, медицинской и образовательной реформах.

"Я особенно горжусь, что Верховная Рада VIII созыва провела декоммунизацию – прекратила ментальную оккупацию нашей страны", – сказал он.

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"Верховная Рада обеспечила ренессанс, возрождение украинского кино. Также мы установили обязательную долю украинского языка в теле – и радиоэфире", - добавил Парубий.

Он напомнил об инициативе для военных, в частности, о льготах для всех участников борьбы за независимость Украины в 20-м веке, о приветствии "Слава Украине – героям слава" в ВСУ.

"Событием 1000-летнего значения стало создание независимой украинской церкви, ее воссоединение с Константинопольским партриархатом и всем православным миром", - добавил Парубий.

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Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
REUTERS/Gleb Garanich

По его словам, 144 закона приняли для евроинтеграции и для того, что наполнить Соглашение о ассоциации с ЕС реальным содержанием. Безвиз, по словам Парубия, сделал мир открытым для украинцев.

"Самым большим достижением я считаю закрепление в Конституции Украины стратегического курса Украины на ЕС и НАТО", – сказал он.

"Считаю, что достижение новых позитивных качеств страны, которые предстоит сделать новому парламенту, должно сопровождаться защитой изменений, произошедших в предыдущие годы" – добавил он.

В частности, по словам Парубия, что речь идет, в первую очередь, о сохранении курса Украины на вступление в ЕС и НАТО, а также о том, чтобы укреплять национальную безопасность в условиях российской агрессии.

"Главная наша задача – и политикума, и общества – защита и сохранение украинского государства. Потому что, если не будет государства, негде будет проводить реформы. Я сторонник многих изменений, в том числе государства в смартфоне, но чтобы сделать государство в смартфоне, нужно государство. Потому что смартфон можно купить в магазине, а государство отвоевывается годами", – сказал он.

Парубий поблагодарил коллег по VIII созыву, а IX созывe пожелал ответственности.

Ранее новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук рассказал, как долго новая Рада будет работать в первый день.

С 10:00 началась трансляция торжественного открытия первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва и принесения присяги депутатами.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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спикер Верховная Рада Парубий

Источник: Сегодня

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