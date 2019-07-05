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Парубий предложил провести внеочередное заседание Рады

5 июля, 16:23

Если депутаты поддержат предложение Парубия, то Рада может успеть рассмотреть важные вопросы

Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine
Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine.

Спикер парламента Андрей Парубий предложил провести внеочередной заседание Верховной Рады 11 июля в связи с планируемым окончанием рассмотрения Избирательного кодекса. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Он считает, что внеочередное заседание можно провести между утренним и вечерним заседаниями парламента.

"Поэтому я посоветовал инициаторам проведения внеочередной сессии проводить ее тоже в четверг. Я так порекомендовал, чтобы мы 11 июля, когда будет полная мобилизация в зале... Чтобы они дали запрос и дали письмо на 14.15", – сказал Парубий.

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По его словам, на этом же заседании он предлагает рассмотреть законопроекты о заложниках, капелланах, солнечных батареях и представления президента.

"Я думаю, что в это время мы сможем и рассмотреть кадровые предложения, которые подал президент", – добавил спикер парламента.

А тем временем Рада ждет подписи президента уже принятого закона о Временных следственных комиссиях с процедурой импичмента президенту. Парубий сегодня снова обратился к главе государства с требованием подписать документ и заявил, что Зеленский не сможет заблокировать закон о ВСК.

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Тег Рада, заседание, Парубий, избирательный кодекс

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Источник:

УНИАН

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