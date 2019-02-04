Парубий предложил рассмотреть конституционные изменения о курсе в ЕС и НАТО 7 февраля
При этом в Комитете ВР по нацбезопасности ожидают закрепления в Конституции курса Украины в ЕС и НАТО 5 февраля
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предлагает народным депутатам рассмотреть вопрос внесения изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса страны в ЕС и НАТО на заседании в четверг, 7 февраля, Об этом он заявил на согласительном совете руководителей фракций и групп.
"На четверг предлагаю рассмотреть один из ключевых законопроектов о внесении изменений в Конституцию о стратегическом курсе нашего государства о получении полноправного членства в ЕС и НАТО", – сказал Парубий.
При этом секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник надеется, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037) парламент рассмотрит 5 февраля.
"ВР формирует государственную политику по вступлению в НАТО и в ЕС, исполнительная ветвь власти это реализует, президент гарантирует необратимость курса, и собственно, в преамбульной части четко будет указано, что Украина получит членство", – добавил Винник.
"300 голосов за это решение будет, я думаю, что будет уже завтра. Почему? Потому что большинство фракций парламента настроены на тех же принципах по отношению к вступлению в НАТО, о которых я сейчас сказал – это часть большинства предвыборных программ как на президентскую, так и на парламентскую кампанию тех политических сил, которые проукраински настроены", – отметил Винник.
Как сообщалось, президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на членство Украины в ЕС и НАТО в первом чтении парламент одобрил 22 ноября 2018 года.
Согласно предложенным изменениям, в полномочиях Верховной Рады будет "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".
Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. Кабинет министров страны, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.
В декабре 2018 года представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко прогнозировала, что окончательное (во втором чтении) голосование в Верховной Раде за проект закона о внесении изменений в Конституцию о курсе на интеграцию в ЕС и НАТО пройдет в конце февраля – начале марта 2019 года. Сам П.Порошенко заявлял, что соответствующие изменения в Основной закон пройдут до президентских выборов, назначенных на 31 марта 2019 года.
Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко отметил важность движения Украины в НАТО.
"Очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые приложил украинский народ, не были напрасными. Чтобы мы не остановились на полпути и продолжили наши решительные действия в направлении реформирования страны к соответствию критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО. Это принципиальная, наша ключевая позиция", – добавил глава государства.
Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.
3 февраля был последний день для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы.
В этот день, в воскресенье, документы в ЦИК подал действующий президент Украины Петр Порошенко.
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