Парубий предложил рассмотреть конституционные изменения о курсе в ЕС и НАТО 7 февраля

При этом в Комитете ВР по нацбезопасности ожидают закрепления в Конституции курса Украины в ЕС и НАТО 5 февраля

Фото из открытых источников.

Парубий предложил рассмотреть конституционные изменения о курсе в ЕС и НАТО 7 февраля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/80d/426/5c580d4260303.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/80d/426/5c580d4260303.jpg 2019-02-04T12:02:00+02:00 Политика При этом в Комитете ВР по нацбезопасности ожидают закрепления в Конституции курса Украины в ЕС и НАТО 5 февраля

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предлагает народным депутатам рассмотреть вопрос внесения изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса страны в ЕС и НАТО на заседании в четверг, 7 февраля, Об этом он заявил на согласительном совете руководителей фракций и групп.

"На четверг предлагаю рассмотреть один из ключевых законопроектов о внесении изменений в Конституцию о стратегическом курсе нашего государства о получении полноправного членства в ЕС и НАТО", – сказал Парубий.

При этом секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник надеется, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037) парламент рассмотрит 5 февраля.

"ВР формирует государственную политику по вступлению в НАТО и в ЕС, исполнительная ветвь власти это реализует, президент гарантирует необратимость курса, и собственно, в преамбульной части четко будет указано, что Украина получит членство", – добавил Винник.

"300 голосов за это решение будет, я думаю, что будет уже завтра. Почему? Потому что большинство фракций парламента настроены на тех же принципах по отношению к вступлению в НАТО, о которых я сейчас сказал – это часть большинства предвыборных программ как на президентскую, так и на парламентскую кампанию тех политических сил, которые проукраински настроены", – отметил Винник.

Как сообщалось, президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на членство Украины в ЕС и НАТО в первом чтении парламент одобрил 22 ноября 2018 года.

Согласно предложенным изменениям, в полномочиях Верховной Рады будет "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. Кабинет министров страны, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

В декабре 2018 года представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко прогнозировала, что окончательное (во втором чтении) голосование в Верховной Раде за проект закона о внесении изменений в Конституцию о курсе на интеграцию в ЕС и НАТО пройдет в конце февраля – начале марта 2019 года. Сам П.Порошенко заявлял, что соответствующие изменения в Основной закон пройдут до президентских выборов, назначенных на 31 марта 2019 года.

Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко отметил важность движения Украины в НАТО.

"Очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые приложил украинский народ, не были напрасными. Чтобы мы не остановились на полпути и продолжили наши решительные действия в направлении реформирования страны к соответствию критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО. Это принципиальная, наша ключевая позиция", – добавил глава государства.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

3 февраля был последний день для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы.

В этот день, в воскресенье, документы в ЦИК подал действующий президент Украины Петр Порошенко.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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