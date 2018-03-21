Парубий прокомментировал заявление США по "Северному потоку – 2"

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поддерживает заявление Госдепа США о возможных санкциях против "Северного потока – 2", передает пресс-служба ВР.

"Мы высоко ценим поддержку Украины американскими союзниками и призываем другие страны ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода" Северный поток – 2". Очень важно, что наш голос был услышан. Сегодня представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки заявил, что компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток – 2", могут попасть под санкции", – сказал спикер.

Парубий призвал и другие страны, прежде всего страны ЕС, ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве этого газопровода.

Глава ВР также напомнил, что недавно пять стран Европы подписали совместное письмо о недопустимости проекта, который является угрозой для энергетической безопасности Украины. Он призвал и другие страны

"Северный поток – 2" – это российское оружие в войне не только против Украины, но и против всех стран свободного мира. "Северный поток – 2" – это инструмент Путина, чтобы сделать европейские страны зависимыми от России. Надеемся на стратегическую мудрость Европы и ее лидеров", – добавил спикер парламента.

Ранее сайт "Сегодня" публиковал статью, как Кремль подрывает энергетическую безопасность Украины. В ней отмечается, что "Северный поток – 1" подготовил аннексию Крыма и российскую интервенцию на Донбасс. Если вторая ветка "Северного потока" будет построена, это еще больше развяжет руки Москве.