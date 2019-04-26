Парубий рассказал, когда Рада попытается разблокировать "языковой" закон

Вся процедура при принятии данного закона была полностью выдержана, заявляет спикер парламента

Андрей Парубий. Фото: Facebook.

"Языковой" закон в Верховной Раде был заблокирован проектами постановлений о его отмене. Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что голосовать за эти документы будут на следующей пленарной неделе. Об этом он сказал на сегодняшнем заседании ВР.

По его словам, в Раду поступили четыре проекта постановления, которыми предлагается отменить принятие закона о функционировании украинского языка как государственного. Он отметил, что вся процедура при принятии данного закона была полностью выдержана.

"Отмена этих постановлений не представляет для парламента никаких трудностей, но если мы отменим их быстрее, чем через двое суток, это может поставить под сомнение легитимность закона. Не о чем беспокоиться. На следующем пленарном заседании безотлагательно мы рассмотрим все эти постановления, безотлагательно я подпишу закон о языке, безотлагательно, и об этом есть полная договоренность, президент Петр Порошенко подпишет закон. Но мы не должны дать ни малейшей возможности, чтобы в Конституционном суде был шанс для того, чтобы поставить под сомнение закон об украинском языке", – заявил Парубий.

Следующая пленарная неделя стартует с 14 мая.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла исторический документ – закон о функционировании украинского языка как государственного. Теперь все сферы жизнедеятельности страны будут украинизированы. Однако этот закон не распространяется на частную жизнь граждан. Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.

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