Парубий рассказал, когда Рада примет языковой закон

Спикер парламента прогнозирует,что решение будет принято на следующей пленарной неделе

Андрей Парубий. Фото: Facebook

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что на следующей пленарной неделе будет принят закон о функционировании украинского языка как государственного. Об этом он сказал в своем выступлении на 12-м Киевском форуме по безопасности.

"На следующей пленарной неделе он будет принят, закон о языке", – отметил Парубий.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

Ранее в парламенте даже разгорелись споры по "языковому" закону. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Парубий рассказал, когда Рада примет языковой закон". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.