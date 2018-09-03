Парубий рассказал, когда Рада возьмется за отмену депутатской неприкосновенности

Законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности Верховная Рада может рассмотреть в октябре-ноябре. Об этом заявил на брифинге спикер парламента Андрей Парубий.

Он отметил, что будет советоваться с профильным комитетом Рады, когда будет эффективней всего взяться за этот вопрос.

"Комитет предлагает специальное постановление по рассмотрению, которое предусматривало бы и наши действия, и сроки рассмотрения. И с председателем комитета проконсультируемся, и я проинформирую уже в более конкретную неделю, когда может стоять этот вопрос. Сейчас еще трудно по неделям твердо говорить, я могу только ориентировочно говорить... Я думаю, что вопрос неприкосновенности – это тоже очевидно, примерно октябрь-ноябрь, начало ноября – наиболее оптимальный период", – сказал Парубий.

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Также он напомнил и об Избирательном кодексе, в который уже поступило 4,5 тысячи поправок. Спикер считает, что в октябре депутаты смогут перейти к его рассмотрению.

Напомним, что в октябре 2017 года Рада запустила процесс снятия неприкосновенности, поддержав оба документа. Предлагается исключить из статьи 80 Конституции положение, которым народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность. Также глава государства хочет убрать пункт, который не позволял привлекать к уголовной ответственности, задерживать или арестовывать нардепов без согласия Верховной Рады.

В Раду поданы два законопроекта – президентский и депутатский. 7 июня стало известно, что Конституционный суд дал официальное заключение по отмене депутатской неприкосновенности – был одобрен депутатский законопроект. 20 июня КС одобрил отмену депутатской неприкосновенности по президентскому законопроекту. Теперь и президентский, и депутатский законопроекты об отмене неприкосновенности нардепов могут быть рассмотрены парламентом.

Отметим, что после того, как КС отправит документы обратно в Раду, депутаты могут его поддержать предварительно – для этого достаточно 226 голосов, а для окончательного принятия решения нужно будет конституционное большинство – 300 голосов.