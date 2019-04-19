Парубий рассказал, когда в парламенте рассмотрят закон об импичменте

По словам спикера Рады, уже зарегистрированы пять законопроектов об импичменте

Фото из открытых источников.

На следующей неделе могут определить дату рассмотрения в парламенте законопроекта об импичменте президента. Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время эфира на одном из украинских телеканалов.

"Очевидно, это решение мы будем принимать совместно (с руководителями депутатских фракций. – Ред.) на согласительном совете (22 апреля. – Ред). На этой неделе мы будем проговаривать, какие именно из тех (предложенных. – Ред.) законопроектов, во-первых, готовы, согласованы комитетом, и будем принимать решение. И в понедельник я смогу озвучить это решение на согласительном совете или на брифинге после согласительного совета", – сказал председатель ВРУ.

По словам Парубия, на сегодня уже зарегистрированы пять законопроектов об импичменте.

"Конечно, есть фракции, которые настаивают на том, чтобы это также было включено в пакет (законопроектов по реформированию ВР. – Ред.), поскольку это также предполагает усиление контролирующей роли парламента и ответственности", – сказал Парубий.

Ранее Парубий рассказал, когда Рада примет языковой закон. Спикер парламента прогнозирует,что решение будет принято на следующей пленарной неделе.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

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