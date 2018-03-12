Парубий рассказал о планах помешать России построить "Северный поток-2"

Сегодня, 12:30

Спикер парламента рассказал, как европейским странам бороться против российского газового шантажа

&quot;Северный поток-2&quot;. Фото: AFP
"Северный поток-2". Фото: AFP

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призывает европейские страны присоединиться к подписантам письма против строительства "Северного потока-2". Об этом он сказал на Согласительном совете лидеров фракций ВР.

Он отметил, что уже несколько стран поддержали инициативу, разработанную Украиной в противодействии Москве.

"И эта позиция Украины была поддержана спикерами: сначала Молдовы – мы подписали совместно этот документ в Кишиневе, а вчера этот документ подписали также спикеры Литвы, Польши и Латвии. Я надеюсь, что количество подписантов, спикеров, будет увеличиваться, и эта позиция украинского парламента будет обретать все большую и большую популярность среди европейских государств, особенно, среди наших соседей, которые понимают и знают, что такое газовый шантаж Российской Федерации", – сказал Парубий.

На днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает "Северный поток-2" опасным для Европы.

Ранее сайт "Сегодня" публиковал статью, как Кремль подрывает энергетическую безопасность Украины. В ней отмечается, что "Северный поток-1" подготовил аннексию Крыма и российскую интервенцию на Донбасс. Если вторая ветка "Северного потока" будет построена, это еще больше развяжет руки Москве.

В то же время, компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии. Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины. В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.
Россия, парубий, северный поток 2

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Источник:

УНИАН

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