Парубий созывает в Раду новоизбранных депутатов на подготовительное заседание

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Первое заседание Верховной Рады может состояться уже 3 сентября, а пока еще действующий спикер парламента Андрей Парубий созывает новых народных избранников на первое заседание Подготовительной депутатской группы, сообщает пресс-служба ВР.

Так, представителей прошедших в раду политических сил Парубий ожидает 9 августа в 14:00 в конференц-зале парламента.

Так, в Подготовительную депутатскую группу, которая будет заниматься подготовкой первого заседания Верховной Рады IX созыва, вошли 25 избранных парламентариев:

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"Слуга народа" – 17;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 3;

ВО "Батькивщина" – 2;

"Европейская солидарность" – 2;

"Голос" – 1.

Народные депутаты, которые зарегистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав Подготовительной депутатской группы по одному представителю.

А тем временем политические силы уже заняты формированием коалиции (если "Слуга народа" сочтет необходимым вступать с кем-то в союз), распределением комитетов в парламенте, назначением премьер-министра Украины и правительства, сменой генпрокурора и некоторых других представителей власти. Но новому парламенту нужен глава и его заместители, которые смогут в случае необходимости вести пленарные заседания. Новости "Сегодня" называли кандидатов в спикеры и вице-спикеры.

Также представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

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