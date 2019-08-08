Парубий созывает в Раду новоизбранных депутатов на подготовительное заседание

Первое заседание Верховной Рады может состояться уже 3 сентября, а пока еще действующий спикер парламента Андрей Парубий созывает новых народных избранников на первое заседание Подготовительной депутатской группы, сообщает пресс-служба ВР.
Так, представителей прошедших в раду политических сил Парубий ожидает 9 августа в 14:00 в конференц-зале парламента.
Так, в Подготовительную депутатскую группу, которая будет заниматься подготовкой первого заседания Верховной Рады IX созыва, вошли 25 избранных парламентариев:
- "Слуга народа" – 17;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 3;
- ВО "Батькивщина" – 2;
- "Европейская солидарность" – 2;
- "Голос" – 1.
Народные депутаты, которые зарегистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав Подготовительной депутатской группы по одному представителю.
А тем временем политические силы уже заняты формированием коалиции (если "Слуга народа" сочтет необходимым вступать с кем-то в союз), распределением комитетов в парламенте, назначением премьер-министра Украины и правительства, сменой генпрокурора и некоторых других представителей власти. Но новому парламенту нужен глава и его заместители, которые смогут в случае необходимости вести пленарные заседания. Новости "Сегодня" называли кандидатов в спикеры и вице-спикеры.
Также представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.
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