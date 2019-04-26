Парубий: языковой закон не вмешивается в частную и религиозную сферы

По словам председателя ВР, закон объединил большинство фракций парламента и общество

Андрей Парубий. Фото: Facebook.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркивает, что закон о функционировании украинского языка как государственного не вмешивается в частную и религиозную сферы, об этом он сказал в эфире канала "Украина".

"В течение 400 лет 120 раз запрещали украинский язык разными способами. И фактически этот закон дает возможность создать целую сеть поощрительных мер для изучения всеми гражданами Украины украинского языка. И дается возможность всем гражданам Украины бесплатно учить украинский язык", – отметил председатель ВР.

Парубий отметил, что "обязательное значение" этот закон имеет для государственных чиновников. "Но он не вмешивается в частную сферу и не вмешивается в религиозную сферу".

Также спикер подчеркнул, что законом предусматривается, что каждый, кто хочет получить гражданство Украины, должен получить сертификат и сдать бесплатный экзамен на знание украинского языка.

"Предусматривается 90% для использования украинского языка на украинских телеканалах. Предполагается, что в каждой точке продаж, будь то книжный магазин или киоск, должно быть как минимум 50% литературы на украинском языке. Фактически, речь идет о защите украинского языка, о защите украинской продукции. И ни в коей мере – не об умалении значения любого другого языка или коренных народов, или национальных меньшинств", – сказал председатель ВР.

Кроме того, Парубий подчеркнул, что "язык объединяет", а также он является важным аспектом безопасности и обороны, гуманитарной и информационной защиты Украины. "В данном случае, поддерживая украинский язык, развивая его, мы строим фундамент Украинского государства", – добавил он.

По словам председателя ВР, этот закон объединил большинство фракций парламента и общество. "Я уверен, что никакие спекуляции по этому поводу не будут иметь никаких перспектив", – сказал Парубий.

Накануне Парубий рассказал, когда Рада попытается разблокировать "языковой" закон. Вся процедура при принятии данного закона была полностью выдержана, заявляет спикер парламента.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла исторический документ – закон о функционировании украинского языка как государственного. Теперь все сферы жизнедеятельности страны будут украинизированы. Однако этот закон не распространяется на частную жизнь граждан. Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.

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