Парубий рассказал, когда Рада займется изменением Конституции и обновлением состава ЦИК

Сегодня, 16:45

Законопроекты объемные и их рассмотрение займет несколько часов, отметил спикер парламента

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy
Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy

На следующей пленарной неделе (18-21 сентября) Верховная Рада должна взяться за президентский законопроект о внесении изменений Конституции по вступлению Украины в НАТО и ЕС. Также планируется рассмотреть вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии. Об этом сказал спикер парламента Андрей Парубий.

Он объяснил, что это голосование будет за то, чтобы отправить законопроект в Конституционный суд, после выводов которого его можно будет принимать окончательно на следующей сессии (весна-лето 2019 года).

"Из ключевых моментов, которые я планирую на вторую неделю предложить для рассмотрения Верховной Раде Украины, – это вопрос изменений в Конституцию и введение в тело Конституции обязательств по внешнему вектору Украины на атлантическое пространство, вступление в ЕС и вступление в НАТО", – сказал Парубий.

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Помимо этого спикер Рады рассчитывает начать рассмотрение законопроект об изменении состава ЦИК.

"Считаю, что на следующей неделе мы должны, наконец, этот вопрос решить. И я неоднократно говорил, я бы рекомендовал даже и путь приостановления полномочий всех членов ЦИК, избирая новых. Были проведены предварительные консультации с фракциями, и мне кажется, что мы сможем найти взаимопонимание, и на следующей неделе выйти на избрание нового состава ЦИК", – подчеркнул он.

Парубий добавил, что законопроекты объемные и их рассмотрение займет несколько часов.

Как мы писали, появился текст президентского законопроекта. В нем предлагается всего пять изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях.

Кроме того, если депутаты поддержат законопроект, то из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.
Рада, Конституция, законопроект, ЦИК, Парубий

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Источник:

УНИАН

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