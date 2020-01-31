ПАСЕ официально признала Россию стороной Минских договоренностей

Парламентская ассамблея Совета Европы, в которой ранее создали коалицию в поддержку Украины, приняла резолюцию, в которой признала Россию "стороной Минских договоренностей".
Об этом сообщает "Европейская правда".
В четверг ПАСЕ утвердила резолюцию о состоянии мониторинговой процедуры с критическими замечаниями в адрес России, в которой, в частности, выразила озабоченность антидемократическими процессами в РФ.
Документ утверждает, что Российская Федерация "усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека ... в том числе произвольно использует законодательство о противодействии экстремизму для замалчивания оппозиции и критики со стороны гражданского общества, ухудшения свободы вероисповедания в стране, например – запрет Свидетелей Иеговы; устанавливает "границы" и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии; осуществила незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на Востоке Украины".
Также документ содержит ряд требований в адрес России. Среди них упомянуто:
- в полной мере выполнять Минские договоренности, стороной которых является Российская Федерация (выделенная фраза была добавлена по предложению Украины, которое поддержало подавляющее большинство)
- прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины;
- отменить незаконную аннексию Крыма;
- прекратить и отменить установление "границы" и ползучую аннексию грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия;
- устранить любые юридические препятствия для безусловного выполнения решений Европейского суда по правам человека и безоговорочно выполнять решение суда (как известно, Путин предложил изменения в Конституцию, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ – Ред.)
- безоговорочно и полностью сотрудничать с общей следственной группой и голландской прокуратурой для привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбивание рейса MH 17.
Ключевые споры вызвал пункт о Минских договоренностях, который возмутил Россию. Россияне настаивали, что упоминание о "Минске" недопустимо. "Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы не участник этого соглашения. Мы же не сторона конфликта", – убеждал депутатов российский депутат Николай Рыжак.
Несмотря на протесты россиян, документ был утвержден подавляющим большинством – 49 против 17 голосов.
Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли решение изменить процедуру введения санкций против стран, нарушающих принципы и ценности Совета Европы. Соответствующий документ поддержали на зимней сессии в Страсбурге. За это решение проголосовали 109 депутатов, против выступили 24, еще 30 – воздержались.
Напомним, ранее члены зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали вице-спикером ПАСЕ российского депутата Петра Толстого, несмотря на его антисемитские высказывания в прошлом.
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