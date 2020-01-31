ПАСЕ официально признала Россию стороной Минских договоренностей

Россияне настаивали, что упоминание о "Минске" недопустимо

Фото: ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы, в которой ранее создали коалицию в поддержку Украины, приняла резолюцию, в которой признала Россию "стороной Минских договоренностей".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг ПАСЕ утвердила резолюцию о состоянии мониторинговой процедуры с критическими замечаниями в адрес России, в которой, в частности, выразила озабоченность антидемократическими процессами в РФ.

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Документ утверждает, что Российская Федерация "усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека ... в том числе произвольно использует законодательство о противодействии экстремизму для замалчивания оппозиции и критики со стороны гражданского общества, ухудшения свободы вероисповедания в стране, например – запрет Свидетелей Иеговы; устанавливает "границы" и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии; осуществила незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на Востоке Украины".

Также документ содержит ряд требований в адрес России. Среди них упомянуто:

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в полной мере выполнять Минские договоренности, стороной которых является Российская Федерация (выделенная фраза была добавлена ​​по предложению Украины, которое поддержало подавляющее большинство)

(выделенная фраза была добавлена ​​по предложению Украины, которое поддержало подавляющее большинство) прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины;

отменить незаконную аннексию Крыма;

прекратить и отменить установление "границы" и ползучую аннексию грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия;

устранить любые юридические препятствия для безусловного выполнения решений Европейского суда по правам человека и безоговорочно выполнять решение суда (как известно, Путин предложил изменения в Конституцию, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ – Ред.)

безоговорочно и полностью сотрудничать с общей следственной группой и голландской прокуратурой для привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбивание рейса MH 17.

Ключевые споры вызвал пункт о Минских договоренностях, который возмутил Россию. Россияне настаивали, что упоминание о "Минске" недопустимо. "Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы не участник этого соглашения. Мы же не сторона конфликта", – убеждал депутатов российский депутат Николай Рыжак.

Несмотря на протесты россиян, документ был утвержден подавляющим большинством – 49 против 17 голосов.

Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли решение изменить процедуру введения санкций против стран, нарушающих принципы и ценности Совета Европы. Соответствующий документ поддержали на зимней сессии в Страсбурге. За это решение проголосовали 109 депутатов, против выступили 24, еще 30 – воздержались.

Напомним, ранее члены зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали вице-спикером ПАСЕ российского депутата Петра Толстого, несмотря на его антисемитские высказывания в прошлом.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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