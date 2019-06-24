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ПАСЕ отказалась обсуждать наказание России за MH17: приняты первые решения

24 июня, 13:48

Европейские политики выступили против срочных дебатов по российским вопросам

Фото: assembly.coe.int
Фото: assembly.coe.int.

На сегодняшнем заседании ПАСЕ были приняты первые решения. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы отказались обсуждать на этой сессии вопросы денежных взносов России в организацию и привлечение к ответственности виновных за сбивание малайзийского "Боинга-777" рейса MH17. Об этом говорится в сообщении ПАСЕ в Twitter.

Так, Парламентская ассамблея проголосовала против рассмотрения вопроса ответственности РФ за неуплату спонсорских взносов в организацию.

"Ассамблея только что отклонила просьбу о проведении срочных дебатов на тему "Прекращение российского шантажа: просьба к Комитету министров привлечь Российскую Федерацию к ответственности за неуплату членских взносов". Ассамблея отклонила просьбу о проведении срочных прений на тему "Обязательство всех государств обеспечить, чтобы люди, сбившие рейс MH17 17 июля 2014 года, предстали перед судом", – говорится в сообщении ПАСЕ.

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Отметим, на этой сессии ПАСЕ планируется рассмотрение вопроса возвращения российской делегации в организацию, причем даже без выполнения требований по санкциям. Украинская сторона не раз заявляла о недопустимости возвращения россиян в организацию, однако в последнее время даже страны-лидеры Евросоюза – Германия и Франция – выступают за возвращение России. Одним из основных аргументов европейцев является то, что Россию хотят удержать в Совете Европы якобы из-за заботы о гражданах РФ: если страна выходит из СЕ, то она больше не обязана выполнять требования Европейской конвенция о защите прав человека (хоть Москва и так не спешила их выполнять).

В то же время Киев отмечает, что в случае решения в пользу Москвы, Украине нечего будет делать в ПАСЕ. Читайте подробней об этой ситуации в интервью сайта "Сегодня" с Владимиром Арьевым: "Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать".

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Тег Россия, взносы, MH17, ПАСЕ

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Сегодня

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