ПАСЕ отказалась обсуждать наказание России за MH17: приняты первые решения
Европейские политики выступили против срочных дебатов по российским вопросам
На сегодняшнем заседании ПАСЕ были приняты первые решения. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы отказались обсуждать на этой сессии вопросы денежных взносов России в организацию и привлечение к ответственности виновных за сбивание малайзийского "Боинга-777" рейса MH17. Об этом говорится в сообщении ПАСЕ в Twitter.
Так, Парламентская ассамблея проголосовала против рассмотрения вопроса ответственности РФ за неуплату спонсорских взносов в организацию.
"Ассамблея только что отклонила просьбу о проведении срочных дебатов на тему "Прекращение российского шантажа: просьба к Комитету министров привлечь Российскую Федерацию к ответственности за неуплату членских взносов". Ассамблея отклонила просьбу о проведении срочных прений на тему "Обязательство всех государств обеспечить, чтобы люди, сбившие рейс MH17 17 июля 2014 года, предстали перед судом", – говорится в сообщении ПАСЕ.
Отметим, на этой сессии ПАСЕ планируется рассмотрение вопроса возвращения российской делегации в организацию, причем даже без выполнения требований по санкциям. Украинская сторона не раз заявляла о недопустимости возвращения россиян в организацию, однако в последнее время даже страны-лидеры Евросоюза – Германия и Франция – выступают за возвращение России. Одним из основных аргументов европейцев является то, что Россию хотят удержать в Совете Европы якобы из-за заботы о гражданах РФ: если страна выходит из СЕ, то она больше не обязана выполнять требования Европейской конвенция о защите прав человека (хоть Москва и так не спешила их выполнять).
В то же время Киев отмечает, что в случае решения в пользу Москвы, Украине нечего будет делать в ПАСЕ. Читайте подробней об этой ситуации в интервью сайта "Сегодня" с Владимиром Арьевым: "Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать".
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