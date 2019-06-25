Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости политики

ПАСЕ отклонила правки Украины в резолюцию по РФ

25 июня, 00:45

Отказ принять поправки представителей Украины в ПАСЕ вице-спикер ВР Геращенко назвала "настоящим Страсбургским заговором" некоторых европейских политиков и делегаций

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.

В Парламентской ассамблее Совета Европы отклонили предложенные украинской делегацией правки, направленные на блокировку возвращения представительства России в организацию. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"В зале поставили вопрос о возвращении доклада в комитет для рассмотрения поправок. За это проголосовали лишь 52 принципиальных европейцы, 110 против", - отметила Геращенко.

По ее словам, украинская делегация подготовила более 200 поправок, чтобы заблокировать возвращение российской делегации.

Отказ принять поправки представителей Украины в ПАСЕ Геращенко назвала "настоящим Страсбургским заговором" некоторых европейских политиков и делегаций.

Напомним, что в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге президент Ассамблеи Лилиан Мари Паскье грубо нарушила регламент организации. О подробностях рассказали члены украинской делегации.

Напомним, сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы открылась 24 июня и продлится до 28 июня. Это является одной из самых главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Мы также писали, что первые решения на сессии уже были приняты. Члены ПАСЕ отказались обсуждать вопросы денежных взносов России в организацию и привлечение к ответственности виновных за авиакатастрофу малайзийского "Боинга-777" рейса MH17.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Геращенко, Украина, голосование, поправки, ПАСЕ

Вы сейчас просматриваете новость " ПАСЕ отклонила правки Украины в резолюцию по РФ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это абсолютно недопустимо": Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Сегодня, 00:00

Возвращение России в ПАСЕ, по словам политика, создает большие угрозы для самой Парламентской ассамблеи Совета Европы

Ляшко-лоббистам России в ПАСЕ: Не приезжайте в Украину!

Вчера, 23:24

Лидер РПЛ призвал депутатов ПАСЕ голосовать по совести, а не за российские деньги

Ляшко: Если Россия вернется в ПАСЕ – Украина должна оттуда уйти

Вчера, 19:38

В случае возвращения России Ассамблея себя полностью дискредитирует и продаст принципы за деньги, считает депутат

Деньги преобладают над принципами: Геращенко рассказала, как Россию возвращают в ПАСЕ

Вчера, 18:50

Члены украинской делегации лично выразили Лилиан Мари Паскье свой протест

Кто выступает за возвращение России в ПАСЕ: нардеп перечислил страны

Вчера, 17:39

Украинская делегация внесла 200 правок в проект резолюции для блокирования российского реванша в Ассамблее

России назвали условия для возвращения в ПАСЕ

Вчера, 17:14

Многие страны организации выступают за возвращение россиян, а представитель Франции объяснила, что для этого нужно

Украина может потерять западные области: названа страна-угроза

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

Самые красивые спортсменки мира: итальянская версия

Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов

В РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон

В Одессе «титушки» пытались захватить чужую квартиру. Фото

Тест: угадаете ли вы звезд по их детским фотографиям?

Египетские женщины лидируют в мире по избиванию мужей, - ООН

Как Кипр не пустил Россию на чемпионат мира

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Как стирать пуховик в стиральной машине

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь