ПАСЕ отклонила правки Украины в резолюцию по РФ

Отказ принять поправки представителей Украины в ПАСЕ вице-спикер ВР Геращенко назвала "настоящим Страсбургским заговором" некоторых европейских политиков и делегаций

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.

В Парламентской ассамблее Совета Европы отклонили предложенные украинской делегацией правки, направленные на блокировку возвращения представительства России в организацию. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"В зале поставили вопрос о возвращении доклада в комитет для рассмотрения поправок. За это проголосовали лишь 52 принципиальных европейцы, 110 против", - отметила Геращенко.

По ее словам, украинская делегация подготовила более 200 поправок, чтобы заблокировать возвращение российской делегации.

Отказ принять поправки представителей Украины в ПАСЕ Геращенко назвала "настоящим Страсбургским заговором" некоторых европейских политиков и делегаций.

Напомним, что в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге президент Ассамблеи Лилиан Мари Паскье грубо нарушила регламент организации. О подробностях рассказали члены украинской делегации.

Напомним, сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы открылась 24 июня и продлится до 28 июня. Это является одной из самых главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Мы также писали, что первые решения на сессии уже были приняты. Члены ПАСЕ отказались обсуждать вопросы денежных взносов России в организацию и привлечение к ответственности виновных за авиакатастрофу малайзийского "Боинга-777" рейса MH17.

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