ПАСЕ рассмотрит обжалования полномочий российской делегации

Обжалование с содержательными основаниями возбудила представитель делегации Грузии

Фото: twitter.com/PACE.

В среду Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит обжалование полномочий российской делегации, которая ранее выдвинула свое условие возвращения в зал ПАСЕ.

Обжалование рассматривается сразу по двум процедурам, возбужденным накануне национальными делегациями Украины и Грузии, сообщает "Укринформ".

Председатель делегации Украины в Парламентской ассамблее Владимир Арьев нарушил обжалования по процедурным основаниям. Он подчеркнул, что полномочия российских парламентариев являются сомнительными, ведь они избирались, в том числе, с учетом противоправного голосования на территории оккупированного Крыма.

Обжалование с содержательными основаниями возбудила представитель делегации Грузии Нино Гогуадзе. Она подчеркнула, что Россия продолжает постоянно не придерживаться своих обязательств.

Соответствующий доклад с выводами комитетов ПАСЕ по вопросам мониторинга и регламента Ассамблея рассмотрит во второй половине дня среды.

До момента ратификации (или нет) полномочий, члены российской делегации временно сохранят все права, за исключением голосования за свои полномочия.

Как уже сообщалось, за возвращение России в ПАСЕ проголосовали 118 делегатов, включая лидера молдавской партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе и главу фракции социалистов Влада Батринчу.

В то же время, вице-председатель партии "Действие и солидарность" Михаил Попша высказался против резолюции, и еще два члены молдавской делегации отсутствовали при голосовании.

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.

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