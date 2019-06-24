ПАСЕ ужесточила правила из-за российских провокаторов

Из-за пропагандистки Скабеевой работу журналистов очень сильно ограничили

Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly..

Работу журналистов в кулуарах Парламентской ассамблея Совета Европы, летняя сессия которой началась 24 июня, достаточно резко ограничили, сообщает "Укринформ".

Теперь репортерам придется работать в формате так называемого "динамического стрима": они смогут проводить видеосъемку исключительно в ограниченной лентой специальной зоне, которая у каждого аккредитованного телеканала будет отдельной.

Размещаться съемочные группы будут по национальному признаку. При этом, украинские телеканалы поместили ближе к залу заседаний, а российские – дальше.

По неофициальным данным, такие нововведения последовали в ответ на поведение работников российских СМИ и, в частности, представительницы "Россия 24" Ольги Скабеевой, которая в прошлом неоднократно отличалась провокационным поведением в стенах ПАСЕ.

Напомним, что сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будут рассматривать вопрос снятия санкций с российской делегации, является одной из самых главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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