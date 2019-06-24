Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости политики

ПАСЕ ужесточила правила из-за российских провокаторов

24 июня, 12:59

Из-за пропагандистки Скабеевой работу журналистов очень сильно ограничили

Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly.
Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly..

Работу журналистов в кулуарах Парламентской ассамблея Совета Европы, летняя сессия которой началась 24 июня, достаточно резко ограничили, сообщает "Укринформ".

Теперь репортерам придется работать в формате так называемого "динамического стрима": они смогут проводить видеосъемку исключительно в ограниченной лентой специальной зоне, которая у каждого аккредитованного телеканала будет отдельной.

Размещаться съемочные группы будут по национальному признаку. При этом, украинские телеканалы поместили ближе к залу заседаний, а российские – дальше.

По неофициальным данным, такие нововведения последовали в ответ на поведение работников российских СМИ и, в частности, представительницы "Россия 24" Ольги Скабеевой, которая в прошлом неоднократно отличалась провокационным поведением в стенах ПАСЕ.

Напомним, что сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будут рассматривать вопрос снятия санкций с российской делегации, является одной из самых главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег журналист, Совет Европы, журналистика, парламентская ассамблея, репортер, ПАСЕ

Вы сейчас просматриваете новость " ПАСЕ ужесточила правила из-за российских провокаторов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Климкин оценил шансы России вернуться в ПАСЕ

Сегодня, 10:12

Министр также объяснил, в чем главная проблема в истории с попытками вернуть россиян в Совет Европы

Пророссийскому лобби в ПАСЕ не удалось изменить процедуру отмены санкций

10 апреля, 23:47

В целом текст документа содержит нейтральные и даже положительные положения

Ляшко обвинил ПАСЕ в потакании России

11 апреля, 18:22

Украинский нардеп считает, что евродепутаты продали все на свете, чтобы вернуть Россию обратно в ПАСЕ

России напомнили о необходимости платить членские взносы в Совет Европы

17 мая, 12:08

Министры иностранных дел Совета Европы сделали совместное заявление на встрече в Хельсинки

Совет Европы боится потерять Россию – Кулеба

17 мая, 13:23

Некоторые ключевые столицы Европы приняли решение вернуть РФ в ПАСЕ

В Совете Европы готовят возвращение России в ПАСЕ: появилась реакция МИД Украины

17 мая, 12:44

Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, благоприятной для России

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

В НКРЭКУ рассказали, что будет с ночным тарифом на свет

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам

Звезда "50 оттенков серого" выходит замуж за бывшего Пэлтроу

"Отказал в проезде льготнику – штраф 2550 грн": новый закон

Появилось видео с места убийства жены Соколова. Подробности

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

В Украине ввели новый вид надбавки к зарплате бюджетникам

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь