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"ПАСЕ в состоянии зомби открыла дверь агрессору": Арьев прокомментировал возвращение России

25 июня, 03:13

ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору, – считает Арьев

Владимир Арьев
Владимир Арьев. Фото: Facebook

Парламентская ассамблея совета Европы открыла возможность возвращения РФ в Ассамблею, сообщил председатель делегации Верховной Рады в Ассамблеи Владимир Арьев.

"ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных", – сообщил Арьев на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Напомним, что ранее ПАСЕ отменила механизм санкций, Россия возвращается

Члены постоянной делегации Верховной Рады Украины пытались внести правки в проект резолюции, но они не нашли поддержки. Всего рассматривалось 220 правок, которые в подавляющем большинстве были отклонены. Отдельные поправки были отозваны их авторами. Рассмотрение поправок длилось около четырех часов.

Во время рассмотрения правок звучали предложения перенести голосование на следующий день, поскольку заседание затянулось за полночь, и по факту уже наступил следующий день. Однако президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье настаивала на продолжении заседания.

Кроме того, украинские парламентарии предлагали отложить на шесть месяцев воплощения положений этой резолюции, но это предложение не нашло поддержки.

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Также перед голосованием состоялись дебаты по проекту резолюции. Представители украинской делегации отмечали, что со времени аннексии Крыма в Ассамблее было принято 7 резолюций с конкретными требованиями к России о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины, но Россия ни одно требование не выполнила. Эти аргументы не были приняты во внимание большинством членов Ассамблеи.

Напомним, что в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге президент Ассамблеи Лилиан Мари Паскье грубо нарушила регламент организации. О подробностях рассказали члены украинской делегации.

Кроме того, о том, почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым".

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Тег Россия, зомби, Арьев, возвращение, ассамблея, ПАСЕ

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Сегодня

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