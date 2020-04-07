Пасха должна пройти безопасно: Зеленский провел совещание с чиновниками

Президент Владимир Зеленский уже просил на днях усилить контроль за украинцами на Пасху. Теперь он поручил чиновникам более интенсивно информировать граждан о соблюдении карантина в период праздников, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом шла речь на очередном селекторном совещании с членами правительства.
Глава государства настоял, чтобы Министерство здравоохранения продолжало системно информировать население о рисках заражения коронавирусом, а также о способах защиты от него.
"Каждый различными каналами – и по телевидению, и в соцсетях – вы должны без устали давать рекомендации о превентивных мерах, особенно для людей, которые в зоне высокого риска: стариков, с хроническими болезнями и других", – сказал Зеленский.
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Кроме того, обсудили улучшение информирования людей об эпидемии во время пасхальных праздников.
"Уже сегодня большой праздник – Благовещение. И люди, по традиции, хотят пойти в церковь. Должны еще активнее говорить об ответственности не только за свою жизнь и здоровье, но и своих близких и людей вокруг. Надо работать над тем, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно", – отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Президент также заслушал информацию правительства о проведении церковных обрядов в безопасном для украинцев формате, а также о возможности совершения богослужений онлайн.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне Зеленский провел встречу с главой УГКЦ Святославом. В центре внимания сторон было обсуждение вызовов и задач, которые стоят перед государством и церковью в связи с распространением эпидемии COVID-19, особенно в контексте празднования величайшего христианского праздника – Пасхи.
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