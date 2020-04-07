Пасха должна пройти безопасно: Зеленский провел совещание с чиновниками

Людей должны лучше информировать об эпидемии во время пасхальных праздников

Президент Владимир Зеленский уже просил на днях усилить контроль за украинцами на Пасху. Теперь он поручил чиновникам более интенсивно информировать граждан о соблюдении карантина в период праздников, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом шла речь на очередном селекторном совещании с членами правительства.

Глава государства настоял, чтобы Министерство здравоохранения продолжало системно информировать население о рисках заражения коронавирусом, а также о способах защиты от него.

"Каждый различными каналами – и по телевидению, и в соцсетях – вы должны без устали давать рекомендации о превентивных мерах, особенно для людей, которые в зоне высокого риска: стариков, с хроническими болезнями и других", – сказал Зеленский.

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Кроме того, обсудили улучшение информирования людей об эпидемии во время пасхальных праздников.

"Уже сегодня большой праздник – Благовещение. И люди, по традиции, хотят пойти в церковь. Должны еще активнее говорить об ответственности не только за свою жизнь и здоровье, но и своих близких и людей вокруг. Надо работать над тем, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно", – отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Президент также заслушал информацию правительства о проведении церковных обрядов в безопасном для украинцев формате, а также о возможности совершения богослужений онлайн.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Зеленский провел встречу с главой УГКЦ Святославом. В центре внимания сторон было обсуждение вызовов и задач, которые стоят перед государством и церковью в связи с распространением эпидемии COVID-19, особенно в контексте празднования величайшего христианского праздника – Пасхи.

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