Паспортизация Донбасса развязывает Украине руки: Климкин указал на важный момент

Москва заявляет о тысячах выданных паспортов, и Киев может это использовать с выгодой

Павел Климкин / Фото: AFP

Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта – такие данные приводят в Москве. В Киеве это называют прямой российской агрессией и действиями, которые противоречат Минским соглашениям. Об этом написал в Facebook бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Он сетует на то, что официальный Киев не обсуждал этот вопрос на международном уровне – ни в рамках "нормандского формата", ни во время двухсторонних встреч.

"Как по мне, такие действия Кремля уже являются достаточной причиной и аргументом в пользу того, чтобы смотреть на "нормандский формат" с нашей точки зрения. Выдача РФ паспортов на всем (а не только оккупированном) Донбассе дает нам политическое и моральное право действовать так, как мы считаем необходимым для Украины, не ограничивая себя соблюдением "Минска", отказом от него, разговорами о его изменении или чем угодно", – написал Климкин.

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Экс-министр напомнил, что выдача российских паспортов никак не укладывается в логику Минских соглашений и является прямой российской агрессией. Он считает, что скоро и в других регионах Украины Россия начнет выдавать свои паспорта.

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Отметим, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на российскую паспортизацию Донбасса президент Владимир Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

Недавно в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, по какому документу с 1 марта 2020 года станет возможным пересечение границы с Россией.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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