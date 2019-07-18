Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости политики

Паспортизация Донбасса: Зеленский зеркально ответил Путину

18 июля, 02:03

В Офисе президента возмущены неосвобождением 24 украинских моряков и упрощением выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Фото: president.gov.ua

Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство – Украины.

Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах, сообщает Офис Президента.

"Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", – говорится в сообщении.

У президента отметили, что "с грустью и возмущением встретили известие" о решении суда в России, который продлил арест 24 украинским морякам.

Осудила команда Зеленского и подписание Путиным указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

"Мы понимаем, что он направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировали", – подытожили в ОП.

Напомним, что 17 июля российский президент распорядился внести поправки в подписанным им же ранее указ и расширить географию действия упрощенной системы предоставления гражданства РФ не только на подконтрольных боевикам территориях, но и на Луганскую и Донецкую области целиком.

Сайт "Сегодня" напоминает, что законодательство Украины не признает двойное гражданство граждан страны.


Также ранее Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму до его незаконной аннексии в 2014 году.

Кроме того, мы сообщали, что Путин ранее подписал закон, которым наделил себя правом предоставлять гражданство "соотечественникам" из стран, в которых происходят вооруженные конфликты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Путин, МИД, Донбасс, Зеленский, диаспора, гражданство, паспорта

Вы сейчас просматриваете новость " Паспортизация Донбасса: Зеленский зеркально ответил Путину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Повторяет грузинский сценарий": соцсети возмутило "паспортное" решение Путина

Вчера, 20:01

Пользователи считают, что, расширив действие паспортизации Донбасса, Путин хочет повысить собственные рейтинги

Россия усилила свою паспортизацию Донбасса: Путин подписал указ

Вчера, 19:01

Президент России расширил действие указа об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям оккупированного Донбасса

Путин приказал ускорить паспортизацию Донбасса

2 июля, 18:03

При получении российского гражданства украинцам могут начать оказывать дополнительные преференции

Зеленский дал гражданство Украины добровольцам-легионерам, воевавшим на Донбассе

28 июня, 12:37

Украинский паспорт получили 14 бойцов-иностранцев – стали известный их имена

Российская паспортизация ОРДЛО: цели Кремля и опыт Молдовы с Грузией

14 июня, 07:37

РФ активно выдает свои паспорта на оккупированных территориях, чтобы расшатать ситуацию в Украине

Замглавы СБУ Баканов объяснил причины российского гражданства супруги

12 июня, 23:26

С 1998 года она живет и работает в Украине с видом на постоянное жительство

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Звезда "50 оттенков серого" выходит замуж за бывшего Пэлтроу

Британские инженеры показали робота для работы на ягодных полях

В Минтруда Беларуси назвали наиболее востребованные профессии

30 идей как стильно оформить обеденный стол

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Звезда "50 оттенков серого" выходит замуж за бывшего Пэлтроу

Британские инженеры показали робота для работы на ягодных полях

15 красавиц российского кино

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Откуда исходит женская естественная красота?

10 удивительных правил французских мам

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь