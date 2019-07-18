Паспортизация Донбасса: Зеленский зеркально ответил Путину

В Офисе президента возмущены неосвобождением 24 украинских моряков и упрощением выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Фото: president.gov.ua

Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство – Украины.

Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах, сообщает Офис Президента.

"Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", – говорится в сообщении.

У президента отметили, что "с грустью и возмущением встретили известие" о решении суда в России, который продлил арест 24 украинским морякам.

Осудила команда Зеленского и подписание Путиным указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

"Мы понимаем, что он направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировали", – подытожили в ОП.

Напомним, что 17 июля российский президент распорядился внести поправки в подписанным им же ранее указ и расширить географию действия упрощенной системы предоставления гражданства РФ не только на подконтрольных боевикам территориях, но и на Луганскую и Донецкую области целиком.

Сайт "Сегодня" напоминает, что законодательство Украины не признает двойное гражданство граждан страны.





Также ранее Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму до его незаконной аннексии в 2014 году.

Кроме того, мы сообщали, что Путин ранее подписал закон, которым наделил себя правом предоставлять гражданство "соотечественникам" из стран, в которых происходят вооруженные конфликты.

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