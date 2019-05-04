Паспортная агрессия: что толкает Путина на аннексию Донбасса

Эксперт объяснил, чем Путин может защититься от осуждения Европы и США

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Массовая выдача украинцам на оккупированном Донбассе и подконтрольных Киеву территориях российских паспортов – это очередное проявление агрессии Кремля в отношению Украины.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт по стратегическим коммуникациям, экс-начальник управления информационных операций Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Кравчук.

По его словам, президент РФ Владимир Путин выбрал для этого момент, когда Украина наиболее уязвима.

"Это очередное проявление агрессии. Боевики в течение пяти лет подталкивали к этому Кремль, ведь им было важно зайти в Россию в качестве граждан РФ. Кремль на это долго не шел и вот решился. Путин выбрал переходный момент, когда будущий президент еще не вступил в свои полномочия, а нынешний уже не заинтересован в активных действиях, хотя еще обладает полномочиями. Это информационная атака", – уверен Кравчук.

Как считает военный эксперт, само заявление Путина и указ никакой опасности не несут, а второй шаг может быть опасным.

"Страшно то, что будет после этого. Там и "абхазский" сценарий может быть. И Путин может забрасывать 90% региона этими паспортами, а потом предъявлять нам, что защищает своих "граждан". И это станет причиной для более широкомасштабной агрессии [против Украины]. У России – четкая линия защиты [русскоязычного и имеющего паспорта РФ] населения, где бы оно ни находилось", – продолжает Кравчук.

По его мнению, Путин сможет объяснить свой шаг с выдачей российских паспортов украинцам, ссылаясь на ситуацию, сложившуюся на западе нашей страны.

"Он скажет: "Ребята, а что вы хотите? У вас два десятилетия Польша выдает "Карту поляка". Вы хотя бы раз им что-то сказали? Нет! Всю Западную Украину Венгрия забросала своими паспортами, куда не ткни пальцем – везде двойное гражданство. То же самое и с Румынией. Я сделал то же, что делают три западные страны, входящие и в НАТО, и в ЕС. А вы мне рассказываете, что я делаю нарушения", – предположил военный эксперт.

По мнению Кравчука, из-за слабой внешней политики Киев ничего не сможет противопоставить Варшаве, Будапешту и Бухаресту, что будет только на руку Кремлю. Он также предположил, что Путин поспешит провернуть сценарий с массовой выдачей украинцам российских паспортов в течение полугода, до парламентских выборов, чтобы потом иметь возможность добиваться незаконного "референдума" о присоединении Донбасса к России, как это было сделано в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее мы писали, что российская паспортизация Донбасса может быть подготовкой России к широкомасштабной агрессии против Украины. Такое мнение высказал министр обороны Степан Полторак.

А постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил международному сообществу, что Россия готовит почву для открытого вторжения на Донбасс. Москва своей паспортизацией украинцев сделала намеренный шаг к уничтожению Минских соглашений, считает дипломат.

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