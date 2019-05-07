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Паспортные провокации России: Климкин предупредил об угрозе другим странам

7 мая, 17:18

Москва уже не раз осуществляла коварные манипуляции с раздачей паспортов в разных регионах, отметил министр

Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин уже применил "грузинский сценарий" в Украине с выдачей российских паспортов, а теперь этот маневр грозит и другим странам Европы, в том числе в Евросоюзе.

Об этом написал в своей колонке для "Украинской правды" министр иностранных дел Павел Климкин.

"Опасность реальная и грозит она не только Украине. Москва уже не раз осуществляла коварные манипуляции с раздачей паспортов. Так, в Абхазии и Южной Осетии, и это закончилось российской оккупацией грузинских территорий. Так было и в нашем Крыму, и вот он уже пять лет, как незаконно оккупирован", – написал он.

Климкин отметил, что сейчас сценарий по российской паспортизации осуществляется на Донбассе, и даже есть планы на всю Украину. Министр не исключает, что от такого же сценария Москвы могут пострадать и другие страны Европы.

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"Это четкий сигнал, что так может быть и со многими другими странами, потенциальных жертв – десятки. Прежде всего, это постсоветские страны, в частности балтийские государства. Но вспомним, сколько русских и русскоязычных живет в той же Германии и других странах ЕС. Кремль не просто будет пытаться сформировать в них свою пятую колонну, он будет создавать основания для активного вмешательства в их внутреннюю жизнь. За пять лет войны мы уже хорошо изучили образ действий Кремля. Он снова и снова использует старые схемы, если они хоть раз сработали", – подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке",- говорится в документе. 1 мая Путин подписал еще один указ о российских паспортах для всех украинцев.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

На днях постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил международному сообществу, что Россия готовит почву для открытого вторжения на Донбасс. Москва своей паспортизацией украинцев сделала намеренный шаг к уничтожению Минских соглашений, считает дипломат.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что простым жителям ОРДЛО "паспорта Путина" дадут не скоро, и объяснил, почему.


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Тег Россия, Донбасс, Европа, угроза, паспорта

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