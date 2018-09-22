Паспортный скандал с Венгрией и послание Порошенко: главные цитаты недели

Спецпредставитель Госдепа США сравнил украинского и российского лидеров, а эксперт объяснил, что КИеву стоит делать в дипломатическом скандале с Будапештом

Президент Украины Петр Порошенко обратился с ежегодным посланием к народным депутатам, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, в чем, по его мнению, одно из ключевых различий между украинским и российским президентами, а тем временем на высшем дипломатическом уровне между Украиной и Венгрией разгорелся скандал новый из-за выдачи на Закарпатье венгерских документов. Главные цитаты уходящей недели – в дайджесте "Сегодня".

Послание Порошенко к Верховной Раде

Рабочий четверг в сессионном зале начался для нардепов с послания президента. Порошенко указал на последние достижения Украины – ускоряющийся рост экономики, набирающую силу украинской армии и позитивные сдвиги в процессе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине.

"Армия, язык и вера – это не лозунг. Это – формула современной украинской идентичности. Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Церковь защищает нашу душу", – отметил Порошенко.

Также глава государства призвал не разрушать страну популизмом, а трезво оценивать беспрецедентную сложность вызовов и угроз, стоящих перед Украиной – "ведь большинство из них не имеют простых решений".

"Дым войны еще не рассеялся над этой частью Европы. Но через него уже четко видно – Украина может стать и станет новой историей успеха, новым пространством европейского роста", – убежден Порошенко.

Волкер сравнил Порошенко и Путина

Разница между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным в том, что один хочет что-то сделать для государства, а другой построил авторитарный режим в своей стране и вмешивается в дела соседей. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.

"Полагаю, что цель президента Путина – это власть внутри России. Он создал очень мощный авторитарный режим. Также ему нужна власть, чтобы оказывать влияние за пределами России. Кажется, это главное, чего хочет Путин. В то же время Порошенко, по моему мнению, хочет сделать больше для своей страны", – сказал Волкер.

Спецпредставитель Госдепа США также отметил, что, по его мнению, президент Порошенко больше сосредоточен на том, что можно сделать для своей страны, чем российский лидер.

Паспортный скандал на Закарпатье: позиция Венгрии

В среду, 19 сентября, стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово (Закарпатская область) гражданам Украины выдают венгерские паспорта (по другим сообщениям – иные документы, удостоверяющие личность, как гражданина Венгрии или уроженца этой страны).

При этом сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями о том, что получившему документы не сообщать об этом украинским властям.

При этом в Службе безопасности Украины (СБУ) напомнили, что спецслужба неоднократно и публично сообщала об угрожающих тенденциях выдачи украинцам паспортов граждан Венгрии, но украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство.

"Мы о таких угрожающих тенденциях говорим все время публично... Единственное, что мы можем – это лишить чиновника доступа к гостайне. А этот вопрос лучше адресовать МИД, который должен реагировать на действия консульства", – отметила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что планирует в США провести переговоры со своим венгерским коллегой относительно информации о выдаче венгерских паспортов украинским гражданам.

"В Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", – написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил запись на видео процесса выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья в генконсульстве страны в Берегово и обвиил украинских политиков в распространении антивенгерских настроений.

"Двойное гражданство – это обычная практика в ЕС, и, соответственно, украинские возражения против это сигнализируют о несерьезности отношения Киева к европейской интеграции и вступлению в НАТО", – заявил Сийярто 20 сентября, выступая на конференции в Будапеште.

Венгерский министр заявил о "дискриминационных" действиях украинской власти в отношении закарпатских венгров и попытках их запугать, а также о том, что это теперь якобы практикуется и в отношении дипломатов.

Паспортный скандал на Закарпатье: позиция Украины

Массовая выдача венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области угрожает национальной безопасности Украины, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя новый паспортный скандал на Закарпатье.

"Выдача венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье запрещена Венской конвенцией о консульских сношениях. Это – серьезный призыв к нарушению законодательства Украины и вызов нашей национальной безопасности", – подчеркнул Климкин.

Также, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, проблемой на скандальном видео Генконсульства Венгрии в Берегово является не только раздача гражданства, а и "призыв скрыть это от Украины".

Министр добавил, что, "кажется, меня кое-кто в Украине и за рубежом недослышался... Есть, о чем говорить, и мы будем действовать!".

Что делать Киеву в паспортном скандале

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии сайту "Сегодня" заявил, что Украина должна на высшем уровне возобновить переговоры с Венгрией относительно приостановки ее деструктивных действий на украинской территории, а при необходимости Киеву стоит добиваться введения санкций против Венгрии.

По словам эксперта, любые территориальные претензии, что эти общины могут создавать какие-то автономии, являются неуместными, и они не отвечают ни нормам международного права, ни нормам украинского законодательства.

"Это надо четко донести и пояснить венгерской стороне. Кроме того, Украина должна обратиться непосредственно в ЕС, в Совет Евросоюза, Европарламент и Еврокомиссию – в руководящие органы Европейского союза. Как вы знаете, сейчас ЕС рассматривает вопрос введения санкций против Венгрии (Европарламент уже за это проголосовал) как раз из-за того, что венгры (венгерское правительство – Ред.) нарушают права человека и не только. В этом контексте Украина тоже должна апеллировать к ЕС и говорить, что венгры фактически посягают на целостность Украины, имеют территориальные претензии, вмешиваются в украинские внутренние дела, чтобы Брюссель вводил санкции из-за этого", – посоветовал Мусиенко.

Мусиенко также добавил, что эта претензия Киева должна быть предметом переговоров с Венгрией: или она прекращает такие свои действия, или Украина обращается в ЕС с просьбой ввести санкции как раз за такие деструктивные действия против украинской стороны.