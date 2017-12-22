Павел Петренко: Конфликта Минюста с НАБУ нет

В прямом эфире информационной программы "Сегодня" с Анной Пановой на телеканале "Украина" министр юстиции Павел Петренко прокомментировал конфликт с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), последствия невыплаты алиментов, а также увеличение судебного сбора.

Министр юстиции отметил, что на данный момент никакого конфликта с Антикоррупционным бюро нет, а также прокомментировал откладывание создания Антикоррупционного суда.

"Мы открыты к сотрудничеству с правоохранительными органами, и работаем с Антикоррупционным бюро для того, чтобы исследовать все те дела, которые они ведут, и помогать в этих расследованиях. Нет здесь никакого конфликта. Я рассчитываю, что этих вопросов больше не будет, и мы будем работать в рамках правового поля, как должны делать все государственные органы. Я рассчитываю, что требование о создании антикоррупционного суда с гарантиями независимости и начало его эффективной работы будет принято парламентом в ближайшие месяцы для того, чтобы в следующем году мы получили Высший антикоррупционный суд, который начнет рассматривать дела по антикоррупционным расследованием", – заявил Павел Петренко.

В эфире канала "Украина" Павел Петренко рассказал об активной борьбе, которую Министерство юстиции начало с теми родителями, которые не выплачивают алименты, а также о создании реестра неплательщиков алиментов.

"Речь идет о 600 тыс. детей, которые являются жертвами фактически экономического насилия со стороны их родителей, которые шантажируют бывшую жену и не платят алименты своим детям. Я очень рад, что наша инициатива и инициатива депутатов, которые присоединились к этому процессу, была поддержана парламентом и конституционным большинством. мы ожидаем подписания Президентом этого закона, после чего он начнет действовать. Уже сейчас мы ведем информационную разъяснительную компанию среди родителей для того, чтобы они вспомнили о своих детях и не стали субъектами, по которым мы будем с астосовуваты негативные санкции. Законом прямо предусмотрена обязанность публикации информации о должниках. Я считаю, что это правильная профилактическая норма. Платите алименты своим детям и не будьте фигурантами реестра неплательщиков алиментов", – рассказал Павел Петренко.

Министр юстиции также ответил на критику изменений в законы, касающиеся суда, в частности, увеличение судебного сбора.