Павел Петренко: Конфликта Минюста с НАБУ нет
Глава Минюста также рассказал о новых последствиях невыплаты алиментов, а также об увеличении судебного сбора
В прямом эфире информационной программы "Сегодня" с Анной Пановой на телеканале "Украина" министр юстиции Павел Петренко прокомментировал конфликт с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), последствия невыплаты алиментов, а также увеличение судебного сбора.
Министр юстиции отметил, что на данный момент никакого конфликта с Антикоррупционным бюро нет, а также прокомментировал откладывание создания Антикоррупционного суда.
"Мы открыты к сотрудничеству с правоохранительными органами, и работаем с Антикоррупционным бюро для того, чтобы исследовать все те дела, которые они ведут, и помогать в этих расследованиях. Нет здесь никакого конфликта. Я рассчитываю, что этих вопросов больше не будет, и мы будем работать в рамках правового поля, как должны делать все государственные органы. Я рассчитываю, что требование о создании антикоррупционного суда с гарантиями независимости и начало его эффективной работы будет принято парламентом в ближайшие месяцы для того, чтобы в следующем году мы получили Высший антикоррупционный суд, который начнет рассматривать дела по антикоррупционным расследованием", – заявил Павел Петренко.
В эфире канала "Украина" Павел Петренко рассказал об активной борьбе, которую Министерство юстиции начало с теми родителями, которые не выплачивают алименты, а также о создании реестра неплательщиков алиментов.
"Речь идет о 600 тыс. детей, которые являются жертвами фактически экономического насилия со стороны их родителей, которые шантажируют бывшую жену и не платят алименты своим детям. Я очень рад, что наша инициатива и инициатива депутатов, которые присоединились к этому процессу, была поддержана парламентом и конституционным большинством. мы ожидаем подписания Президентом этого закона, после чего он начнет действовать. Уже сейчас мы ведем информационную разъяснительную компанию среди родителей для того, чтобы они вспомнили о своих детях и не стали субъектами, по которым мы будем с астосовуваты негативные санкции. Законом прямо предусмотрена обязанность публикации информации о должниках. Я считаю, что это правильная профилактическая норма. Платите алименты своим детям и не будьте фигурантами реестра неплательщиков алиментов", – рассказал Павел Петренко.
Министр юстиции также ответил на критику изменений в законы, касающиеся суда, в частности, увеличение судебного сбора.
"Моя позиция как министра юстиции такова, чтобы тем гражданам, которые не имеют имущественного возможности платить судебный сбор, делать льготы. И, кстати, тот закон, за который мы проголосовали, по усилению ответственности за неуплату алиментов, как раз ввел льготу для родителей для мам, которые судятся по взысканию алиментов. мы освободили их от уплаты любого судебного сбора. Что касается других норм закона, мы так же выступаем для того, чтобы люди, которые являются малообеспеченными, имели серьезные льготы или освобождались от судебного сбора. мы такую инициатив в в парламенте", – отметил глава Минюста.
Вы сейчас просматриваете новость "Павел Петренко: Конфликта Минюста с НАБУ нет". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"