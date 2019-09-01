Пенс на встрече с Зеленским: США не прекратят поддерживать Украину

Представитель Белого дома назвал очень сильными отношения между США и Украиной

Встреча Зеленского с Пенсом. Фото: скриншот

Соединенные Штаты не прекратят поддерживать Украину в сферах безопасности и защиты территориальной целостности. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, сообщает FoxNews.

"Между США и Украиной очень сильные отношения, мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с Украиной. Это началось еще с 2014 года, с тех пор мы сильно поддерживаем территориальную целостность и народ Украины. Мы и в дальнейшем продолжим поддерживать Украину, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым", – заверил Пенс.

Также представитель Белого дома отметил, что надеется обсудить с украинским президентом вопросы прогресса в исполнении "Минских соглашений", и вопросов безопасности.

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"В первую очередь, мне хочется обсудить вопрос энергетической независимости Украины, нашего возможного сотрудничества в области энергетики и экономики. Также мне хочется услышать больше о прогрессе в вопросе внедрения реформ. С нетерпением жду возможности обсудить вопросы энергетики, энергоресурсов, каким образом этот вопрос развивается", – добавил американец.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский участвует в мероприятиях в Варшаве к 80-летию начала Второй мировой войны. На церемонии находятся 40 представителей высшего руководства мировых государств. Мероприятие проходит на площади Юзефа Пилсудского в центре польской столицы.

Напомним, ранее мы сообщали что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил польский город Велюнь, который стал первой жертвой нацистской агрессии в 1939 году. Немецкий лидер принес свои извинения полякам за действия его страны, назвав их "преступлением против человечности".

Кроме этого, президент Польши Анджей Дуда напомнил России уроки Второй мировой войны. Он заявил, что никому нельзя разрешать ни в Европе, ни в мире менять границы силой, как это случилось в Украине в 2014 году.

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