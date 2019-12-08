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Пентагон анонсировал новый транш военной помощи Украине

8 декабря, 23:10

Министр армии США отметил, что предоставление летального оружия Украине основывалось на трех вещах

Глава Минобороны США Марк Эспер

Глава Минобороны США Марк Эспер / Фото: AFP

Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине.

Об этом на встрече с военными чиновниками заявил глава министерства Марк Эспер, передает "Голос Америки".

"Скоро у нас будет еще один транш, мне кажется это около 250 миллионов долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, поэтому я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и Украина решает вопрос коррупции", — сказал министр.

На вопрос модератора, влияет ли на это процесс импичмента, обвинения в котором сосредотачиваются вокруг задержки военной помощи Украине, Марк Эспер ответил отрицательно.

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"Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу держать Министерство обороны вне ее".

В то же время Марк Эспер подчеркнул, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставление летального оружия Украине, основываясь на трех вещах: "Первое: Насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. И третье: наши союзники в регионе также предоставляют безопасностную поддержку Украине. Ответ на все три вопроса "да", поэтому мы поддержали предоставление такой помощи".

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Ранеегосударственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты привержены обеспечению мира в Украине и считают обоснованным предоставление Киеву военной помощи.

Как сообщали новости "Сегодня", госсекретарь Майк Помпео называл главные приоритеты США в отношении Украины. Он объяснил, как Вашингтон пытается помочь украинцам и на что был сделан упор.

А тем временем смотрите, как американская делегация каталась на украинских военных катерах:

Видео: ООС

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США оружие Пентагон Украина транш военная помощь Эспер

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