Перебиты сухожилия и нервы: адвокат рассказал о состоянии пленного моряка
Пленному моряку Сороке нужна операция на раненной руке
Состояние 27-летнего сотрудника СБУ Василия Сороки, раненного во время захвата трех украинских судов в Керченском проливе россиянами, вызывает опасения.
Об этом глава Московской городской коллегии адвокатов "Форт" Сергей Бадамшин сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, сегодня, 7 марта, состоялись следственные действия в следственном управлении ФСБ.
"Настроение традиционно позитивное и боевое", – пишет защитник украинского военнопленного.
"На сегодняшний день главная задача – спасение здоровья раненого моряка. Рука без изменения: из-за перебитых сухожилий и нерва отек ниже раны не спадает, функции не восстанавливаются. Все анализы на сегодняшний день сданы, ждём дату операции на руке", – рассказал Бадамшин.
Он также поблагодарил каждого, кто помогает и ждет пленных моряков.
Ранее сообщалось, что состояние Василия Сороки неважное, но россияне пообещали, что ему сделают операцию руки в гражданском медучреждении Москвы .
Ранее Сергей Бадамшин посещал украинца в "Лефортово" и рассказал о состоянии военнопленного Сороки. По его словам, было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование, так как он был ранен в руку. Также у него обнаружили еще одно повреждение.
А тем временем в России суд недавно рассматривал апелляцию на продление ареста для украинских моряков, который, впрочем, держались достойно.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Перебиты сухожилия и нервы: адвокат рассказал о состоянии пленного моряка". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве пустили консулов к военнопленному украинцу Сороке
Сегодня планируется посещение дипломатами двух украинских военнопленных моряков
Российские следователи начали допрашивать пленных украинских моряков
Моряки ответили на вопросы следователей в рамках конвенции "Об обращении с военнопленными"