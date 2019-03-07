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Перебиты сухожилия и нервы: адвокат рассказал о состоянии пленного моряка

Сегодня, 22:16

Пленному моряку Сороке нужна операция на раненной руке

Василий Сорока. Фото: соцсети
Василий Сорока. Фото: соцсети.
Перебиты сухожилия и нервы: адвокат рассказал о состоянии пленного моряка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b2b/fd6/5c4b2bfd6b956.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b2b/fd6/5c4b2bfd6b956.jpg Политика Пленному моряку Сороке нужна операция на раненной руке

Состояние 27-летнего сотрудника СБУ Василия Сороки, раненного во время захвата трех украинских судов в Керченском проливе россиянами, вызывает опасения.

Об этом глава Московской городской коллегии адвокатов "Форт" Сергей Бадамшин сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня, 7 марта, состоялись следственные действия в следственном управлении ФСБ.

"Настроение традиционно позитивное и боевое", – пишет защитник украинского военнопленного.

"На сегодняшний день главная задача – спасение здоровья раненого моряка. Рука без изменения: из-за перебитых сухожилий и нерва отек ниже раны не спадает, функции не восстанавливаются. Все анализы на сегодняшний день сданы, ждём дату операции на руке", – рассказал Бадамшин.

Он также поблагодарил каждого, кто помогает и ждет пленных моряков.

Ранее сообщалось, что состояние Василия Сороки неважное, но россияне пообещали, что ему сделают операцию руки в гражданском медучреждении Москвы .

Ранее Сергей Бадамшин посещал украинца в "Лефортово" и рассказал о состоянии военнопленного Сороки. По его словам, было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование, так как он был ранен в руку. Также у него обнаружили еще одно повреждение.

А тем временем в России суд недавно рассматривал апелляцию на продление ареста для украинских моряков, который, впрочем, держались достойно.

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Тег СИЗО, ранение, сорока, лефортово, пленные моряки

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