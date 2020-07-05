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Переболевшие коронавирусом нардепы провели в Батурине форум с нарушением карантина

5 июля, 15:35

Юрий Божко Юрий Божко

Есть риск новой вспышки коронавируса в Черниговской области

Нардепы, которые недавно сами переболели коронавирусом, а именно Сергей Шахов, который первый среди нардепов заразился COVID-19, и Борис Приходько, который затем заразился коронавирусом от Шахова, провели в Батурине Черниговской области форум, нарушив требования о соблюдении карантинных ограничений.

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На форуме областной организации "Наш край" присутствовали депутаты советов разных уровней от политической силы, представители районных партийных организаций, а также активисты. И все это проходило в условиях тесного общения и контакта. А люди не соблюдали необходимую дистанцию ​​и пренебрегали масочным режимом.

На то, что масочный режим не соблюдался, а общение было тесным, указывают фото, опубликованные Шаховым и Приходько на своих страницах в Facebook.

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Ни один человек не надел маску, а о дистанции и говорить нечего. Люди делали групповые фото, прижавшись друг к другу, таким образом усилив опасность передачи вируса.

И это в то время, как Украина вышла на новый виток по количеству зараженных и всего несколько дней назад был побит антирекорд по заражению коронавирусной инфекцией.

Напомним, что после заражения Шахова в марте Верховная Рада ушла на карантин, а помещение парламента было решено продезинфицировать.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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