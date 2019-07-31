/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Перед драками в Раде – сделать прививку: Супрун дала советы новоизбранным депутатам https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.jpg 2019-07-31T12:20:00+03:00 Политика Будущих народных избранников ждет стрессовая работу в сессионном зале, поэтому Супрун призывает беречь здоровье

На выборах в парламент Украины-2019 избраны новые депутаты, которые сформируют IX созыв Верховной Рады. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы новоиспеченным народным избранникам советы относительно их состояния здоровья.

"Вскоре депутаты и депутатки 9-го созыва Верховной Рады примут присягу и начнут богатую на стресс работу. Мы проанализировали возможные риски для здоровья и собрали советы, как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями (будь то процесс голосования бюджета, или общение с детективами НАБУ)", – написала она в Facebook.

Супрун озвучила следующие советы избранным депутатам:

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Питайтесь сбалансировано . Рацион должен быть построен на минимально обработанной растительной пище, крупах, цельнозерновом хлебе, маслах и различных источниках белка. Зато ежедневное употребление красного или процесованого мяса увеличивает риск рака.

. Рацион должен быть построен на минимально обработанной растительной пище, крупах, цельнозерновом хлебе, маслах и различных источниках белка. Зато ежедневное употребление красного или процесованого мяса увеличивает риск рака. Не голодать дольше двух суток – в рамках этого периода голодать полезно.

– в рамках этого периода голодать полезно. Мойте руки . Помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка. Мыть руки нужно каждый раз после туалета, после прихода на работу, перед едой.

. Помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка. Мыть руки нужно каждый раз после туалета, после прихода на работу, перед едой. Регулярно посещайте семейного врача . Семейный врач поможет следить за давлением, распознает преддиабетическое состояние, направит на прививку, даст электронный рецепт для бесплатного получения препаратов по программе "Доступные лекарства".

. Семейный врач поможет следить за давлением, распознает преддиабетическое состояние, направит на прививку, даст электронный рецепт для бесплатного получения препаратов по программе "Доступные лекарства". Вакцинируйтесь . С началом сессии следует пройти прививку от гриппа, ведь большое скопление людей – это лучшая обстановка для распространения вируса. Вы можете сделать также прививки от гемофильной инфекции типа В. Люди, занимающиеся контактными видами спорта и медицинские работники, должны делать прививки от гепатита В. Драки возле трибуны подпадают под категорию "контактные виды спорта".

. С началом сессии следует пройти прививку от гриппа, ведь большое скопление людей – это лучшая обстановка для распространения вируса. Вы можете сделать также прививки от гемофильной инфекции типа В. Люди, занимающиеся контактными видами спорта и медицинские работники, должны делать прививки от гепатита В. Драки возле трибуны подпадают под категорию "контактные виды спорта". Гуляйте, но не прогуливает заседания . Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса. Поэтому в кулуарах и комитетах делайте приседания, отжимания, планки, выходите на пробежку в Мариинский парк.

. Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса. Поэтому в кулуарах и комитетах делайте приседания, отжимания, планки, выходите на пробежку в Мариинский парк. Сведите потребление алкоголя к минимуму , а лучше откажитесь вообще. Безопасной дозы алкоголя не существует. Болезни, связанные с алкоголем, являются одной из основных причин смертности в Украине. Из-за алкоголя растут агрессия и шанс попасть в аварию. Никогда не садитесь за руль, если выпили.

, а лучше откажитесь вообще. Безопасной дозы алкоголя не существует. Болезни, связанные с алкоголем, являются одной из основных причин смертности в Украине. Из-за алкоголя растут агрессия и шанс попасть в аварию. Никогда не садитесь за руль, если выпили. "Нет" каблукам . Если протокол не требует определенного типа обуви, то депутатки имеют право ходить в любом. Высокие каблуки увеличивают риск травмы ног, ослабление сухожилий, деформируют стопу, а тесная неудобная обувь вредит кровообращению и работоспособности.

. Если протокол не требует определенного типа обуви, то депутатки имеют право ходить в любом. Высокие каблуки увеличивают риск травмы ног, ослабление сухожилий, деформируют стопу, а тесная неудобная обувь вредит кровообращению и работоспособности. Берегите горло . Говорить с трибуны трудно, особенно если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания.

. Говорить с трибуны трудно, особенно если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания. Не допускайте буллинга, агрессии и притязаний. Это угрозы на рабочем месте, создающие токсическое атмосферу. Это отражается, в конечном итоге, на психическом и физическом состоянии работников.

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Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% (6 307 097 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (1 908 087), "Батькивщина" – 8,18% (1 196 258), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 184 475), "Голос" – 5,82% (851 669). Также 30 июля закончился прием всех протоколов с мокрыми печатями.

Всего у "Слуги народа" в парламенте будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов. Не исключено, что во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы. Читайте подробней, кто прошел в парламент по партийным спискам.

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