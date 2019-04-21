Перед голосованием Порошенко посетил церковь в Киеве

Президент пришел на литургию, которая проходила в Михайловском соборе в Вербное воскресенье

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

По случаю великого православного праздника – Вербного воскресенья – президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей посетил литургию в Михайловском соборе в Киеве.

"Божественная Литургия по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим. Поздравляю верующих из Вербным воскресеньем!" – написал по этому поводу президент на своей странице в Facebook.

Там же разместили прямую трансляцию литургии.

Как ожидается, после службы он отправиться на свой избирательный участок, чтобы принять участие во втором туре выборов следующего главы государства.

Как мы уже писали, ранее Порошенко поздравил украинцев с Вербным воскресеньем.

"Искренне поздравляю всех христиан с Вербным воскресеньем! Пусть Ваши сердца наполнятся радостью от ожидания большого христианского праздника – Воскресения Христова!" – говорится в сообщении на его страницах в соцсетях.

Напомним, 21 апреля православные христиане отмечают большой праздник – Вербное воскресенье. По традиции, в этот день верующие несут в церкви для освящения ветки распустившейся вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия.

Следует также помнить, что в праздник Вербного воскресенья 2019, нельзя работать: шить, стирать, убирать, вышивать. Также нельзя ругаться и сквернословить, и устраивать шумные застолья и гулянки.

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