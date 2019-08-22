Перед саммитом G7 Туск намерен обсудить с Зеленским Россию

На саммите "Большой семерки" будут обсуждаться отношения с Россией и Украиной

Зеленский и Туск вместе побывали в Станице Луганской / Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава Европейского совета Дональд Туск намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии саммита G7 в Биаррице, на котором лидеры стран организации намерены, в частности, обсудить отношения с Украиной и Россией. Об этом сообщил журналистам европейский дипломат на брифинге в четверг в Брюсселе в преддверии саммита.

"Председатель Туск проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии саммите G7, в контексте предстоящего там обсуждения отношений с Украиной и Россией", – сказал дипломат.

Помимо отношений с РФ и Украиной в международном блоке саммита в Биаррице будет рассмотрена ситуация в Иране, Сирии и Венесуэле.

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Ранее сообщалось, что три из четырех стран Европы, которые входят в "Большую семерку", выступили категорически против возвращения России в формат G8.

Таким образом, Германия, Франция и Великобритания отвергли соответствующее предложение президента США Дональда Трампа.

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Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Потенциальное возвращение России в "Большую восьмерку" является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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